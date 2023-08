Shakira és a savanyított tej segíti a világbajnokság sztárját

A budapesti atlétikai világbajnokság egyik legnagyobb sztárja lehet Faith Kipyegon, aki az 1500 méter mellett 5000 méteren is nevezett a budapesti csúcstalálkozóra. Pokoli jó formában van, hiszen június óta három alkalommal javított világcsúcsot.

Természetesen már fővárosunkban tartózkodik, a Nemzetközi Atlétikai Központot „elképesztő” létesítménynek titulálta. Elárulta, melyik a kedvenc étele, ezeket biztosan nem a budapesti piacokról szerzi be.

Az ugali és managu kenyai zöldségfélével készített ételeket szeretem

– mondta a futónő, akinek emellett a savanyított tej is a kedvence.

Ez a győzelmek titka, no meg persze az edzések és az imádság.

A vb-n fellépő kenyai atléták valamennyien tehetségesek, rajtjaink előtt odaadóan imádkozunk

– árulta el Daily Nation című kenyai lapnak.

Kypyegon azt is elárulta, hogy a versenyek előtt a kolumbiai énekesnő Shakira Try Everything című kompozícióját dúdolja előszeretettel. Persze a többi slágert is kívülről tudja, azok dallama és szövege ugyanis pluszerőt kölcsönöz neki.