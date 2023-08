Döbbenet: Felszámolta az étterem, hogy a vendég kérésére kettévágták a szendvicsét

Megdobta a végösszeget a vendég egyszerű óhaja, aki mindössze annyit kért a Comói-tónál található elegáns olasz étterem pincérétől, vágják ketté a szendvicsét... A feldühödött vendég fizetés után egyből feltöltötte a blokkról készült fotót. Elmondta, először megrökönyödve látta, hogy forintban átszámolva nagyjából 900 forinttal lett több az amúgy is borsos számlája, miután megkérte a pincért, hogy a szendvicsét kettészelve hozzák ki, mivel partnerével közösen fogyasztanák el.

Két euróért kettévágták a vendég szendvicsét – Képünk illusztráció (Fotó: Pexels.com)

A blokkon látható volt, hogy az eredetileg 7,5 eurós étel ára 9,5 euróra ugrott emiatt az egyszerű igény miatt – írja a DailyMail.

A Comói-tó eleve egy exkluzív úti célnak számít, de ezt mindenki túlzásnak vélte. A hely tulajdonosa az olasz médiának úgy nyilatkozott, hogy a vendég minden kérésének megvan a maga extra költsége.

Ha egy vásárló megkér, hogy két részre készítsem el a szendvicset, akkor az kétszer annyi szószt, kétszer annyi szalvétát és kétszer annyi kiszolgálást jelent. Igaz, hogy a vendégnek mindig igaza van, de az is tény, hogy minden kérésnek meg van az ára.

A turista, aki férjével még csak nem is a tó központjában evett, hanem csak egy ahhoz közeli kis faluban, egyből értékelte is a helyet a TripAdvisoron. „Soha nem történt még velem ilyen, akárhol is jártam a világban” – írta hozzá.

Mióta a covid-19 után a világ visszatért a normális kerékvágásba, a nemzetközi utak kapcsán egyre több ilyen sokkoló bejegyzést találni az interneten. Egy utazó például Rómában, az egyik Szent Péter Bazilikához közeli kávézóba ült be, 53 eurót (20 ezer forint) kellett fizessen két háromszög alakú toast szendvicsért és egy sonkás-mozzarellás cibattáért.