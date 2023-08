Mekkora az akkora? 190 centisre nőtt a legnagyobb budapesti gyom

Elegük van a fővárosiaknak abból, hogy gyomok között kell lavírozniuk, felszállniuk a buszra és az is zavarja őket, hogy ezt látják az atlétikai világbajnokságra érkező vendégek. De nemcsak emiatt nehezményezik, hogy nincs gyommentesítés: az allergiaszezon kellős közepén vagyunk, amikor ontják a polleneket az allergén gyomnövények. A kutyások a kedvenceikért is aggódnak, a toklász ugyanis megsebzi az állatokat.

Az pedig, hogy a gyom magasra nőtt, bizonyítja, hogy már régen nem járt arra senki gyomirtóval, fűnyíróval. A Metropol versenyt hirdetett a gyomok között is: melyik nőtt a legnagyobbra?

Mérőszalaggal felszerelkezve indultak útnak, hogy azokon a helyszíneken, ahol a pályázók képeket készítettek, megmérjék a gyomok magasságát. Elsősorban azokat a helyeket keresték fel, ahol gyakran megfordulnak turisták is.

A legméretesebb gyom ez a 190 centis volt. Fotó: Máté Krisztián/Metropol

A verseny 5. helyezettje egy Hungária körúti példány lett, de annak sem kell szégyenkeznie: 88 centiméter magasra nőtt. A Budafoki úti 4. helyezett gyom már meghaladja az egy métert is, egész pontosan 125 centi magas. A dobogó harmadik helyén holtverseny alakult ki: a Dózsa György úton és a Hősök terén is 130 centi magas gyomot találtak. Utóbbi azért is nagyon kellemetlen, hiszen ez az atlétikai világbajnokság egyik helyszíne, vagyis az egész világ megcsodálhatja bronzérmes gyomunkat.

Az atlétikai világbajnokság egyik helyszíne a Hősök tere, de ott sem sikerült gyommentesíteni. Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Az előkelő második helyen is két befutó volt: a Halászbástya alatt és a Jászai Mari téren is 140-140 centiméter magas gyomra bukkantak. De az abszolút győztest a Petőfi híd budai hídfőjénél találták: megmérni is alig tudták, olyan nagyra nőtt a gaz: 190 centiméteresre! Ez idén még biztosan nem látott fűnyírót!

