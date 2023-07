Váratlan változás ér több csillagjegyet ezen a héten!

Az égi folyamatok igencsak sok változást jeleznek a héten - írja az Astronet. A következő napokban jegyet vált a Mars és a Merkúr, melyek hatását biztosan érezni fogod.

Fotó: Shutterstock

Kos (03.21-04.20.)

Azzal indul ez a hét, hogy bolygód, a Mars átlép a Szűzbe. Emiatt óriásit esik a lelkesedésed, és elkezded sajnálni magad, mert sok munkád van. Szerencsére ez nem tart sokáig, mert a Merkúr az Oroszlánba lép kedden, és sokat javít az életkedveden. A hét második felében kapcsolódj be minél több beszélgetésbe, mert fontos információhoz juthatsz. Hétvégén válassz vizes programot.

Bika (04.21-05.20.)

Kedden, szerdán és csütörtökön lesznek számodra kedvező fényszögek az égen. Ez akkor is jó hír, ha dolgozol, és akkor is, ha már a szabadságodat töltöd. Senki és semmi sem képes felbosszantani. Ennek örömére fel kéne venned a telefont, és olyan emberrel beszélni, akivel a múltban nem sikerült zöld ágra vergődnöd. Hétvégén keress csendes helyet, és csak bambulj! Ez pihentet most a leginkább.

Ikrek (05.21-06.21.)

Örülhetsz, mert bolygód, a Merkúr kedden hajnalban belép az Oroszlánba, és azt javasolja, hogy utazz el! Ha nem tudsz azonnal indulni, akkor nézd meg a térképet, és találd ki, hova utazol ezen a nyáron! A szerda és a szombat kissé feszült napok lesznek. Ezekre a napokra ne időzíts fontosabb megbeszéléseket, mert nem lesz jó a vége! Vasárnap vízben töltődhetsz fel a leggyorsabban.

Rák (06.22-07.22.)

Vigyázz, mert hétfőn a Rák Merkúr szembekerül a Bak Plútóval. Akkor jársz jól, ha csendben maradsz. Amennyiben nem bírod ki, és mégis kinyitod a szád, olyasmi történik, ami vérig sért téged. Keddtől hagyatkozz a tényekre, és hagyd az érzelmeket! Hétvégén kedves meghívást kaphatsz. Magaddal tolsz ki, ha fáradtságra hivatkozva otthon nyalogatod a sebeidet. Mindenképpen mozdulj ki!

Oroszlán (07.23-08.22.)

Érdekes hatást vált ki Merkúr, amely kedden hajnalban belép az Oroszlánba. Ettől megered a nyelved, sőt kiereszted a hangodat. Figyelj, mert ez nem mindenkinek fog tetszeni. Egyesek szerint eddig is túl sokat járt a szád. Hidd el, jobban jársz, ha megválogatod, kivel osztod meg a gondolataidat. A hétvégéd akkor lesz szuper, ha elvonulsz a tömegtől, olvasol, zenét hallgatsz, lazítasz…

Szűz (08.23-09.22.)

Hétfőn belép a Mars a Szűzbe, és feltüzel téged. Itt az ideje, hogy kiállj magadért. Nem kell harcolnod az igazadért, elég, ha határozottan lépsz fel, és célirányos kérdéseket teszel fel. Mindegy, hogy a családodban vagy a munkahelyeden. A hét közepén meg fogsz lepődni, milyen gyorsan érsz el eredményeket. De ne bízd el magadat! Ez a hétvége változatos lesz. Használd ki a lehetőségeket!

Mérleg (09.23-10.22.)

A hét első felében észnél kell lenned, és csak akkor szabad pénzt kiadnod, ha valóban szükséges. Ne vegyél meg mindenféle haszontalan holmit, mert meg fogod bánni. Az a pénz még a nyáron jól jönne másra. Csütörtöktől elemedben leszel. Érdemes lenne továbbtanulásnak vagy bármilyen képzésnek utána járnod. Egyelőre elég, ha tájékozódsz. Hétvégén engedd, hogy valaki magával vigyen!

Skorpió (10.23-11.22.)

Egyik bolygód, a Plútó már június 11. óta, másik bolygód, a Mars hétfőtől jár föld jegyben, ami megnyugtató számodra. Végre tervezhetsz. Mostantól lesz türelmed, és lesz szemed a részletekre is. Keddtől hírek jönnek a munkahelyeden. Ne vegyél mindent készpénznek, most „sem eszik olyan forrón a kását”. A hétvégéd arra lenne a legjobb, hogy kicsit selejtezz, és dobj ki minél több felesleges holmit.

Nyilas (11.23-12.21.)

Mars, az ambíció bolygója konkrét lehetőségeket ígér neked hétfőtől. Természetesen nem szabad türelmetlenül toporzékolnod, mert az eredmények nem feltétlenül jönnek azonnal. Járj nyitott szemmel, fontold meg, hogy munkahelyet váltasz! Kedden Merkúr is jegyet vált, és hasznos híreket hoz neked. Mindez segít neked, de nem sürget. Szerelmes hangulat lesz úrrá rajtad a hétvégén. Élvezd, éld meg!

Bak (12.22-01.20.)

Jó hatással lesz rád, hogy Mars hétfőn belép a Szűzbe. Határozottan az lesz az érzésed, hogy végre kiszámíthatóvá válnak azok a témák, amelyek eddig zavarosnak tűntek. Viszont annak nem fogsz ennyire örülni, hogy kedden a Merkúr is jegyet vált, mert valaki “kiénekelheti” a pénzt a zsebedből. Vigyázz az értékeidre! Hétvégén engedj a csábításnak, és lustálkodj! Nem kell folyton hasznosnak lenned.

Vízöntő (01.21-02.18.)

Meg fogsz lepődni ezen a héten. Merkúr kedden jegyet vált, és innentől bármikor olyan információ birtokába kerülhetsz, ami megváltoztatja az eddigi elképzeléseidet. Ez érintheti a párkapcsolatot, a munkádat, a pénzügyeket. Ha van párod, vele kellene többet beszélgetned. Ha nincs még társad, akkor valaki rabul ejthet a hangjával. Hétvégén ezt fel kell dolgoznod. Időre lesz szükséged…

Halak (02.19-03.20.)

Hétfőre virradóan jósló álmod lehet egy Merkúr-Neptunusz fényszög szerint. Biztosan a hatása alatt leszel jó ideig. Mars még ezen a napon jegyet vált, aminek nem örülsz, mert olyan embert jelez, aki piszkál téged. Nem vele kell törődnöd, hanem azzal, hogy te hogyan reagálsz rá. A hétvégéd tipikus nyári hétvége lesz, ha strandolásra adod végre a fejedet…