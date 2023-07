Táncosnő szeretett volna lenni: megmagyarázhatatlanul halt meg a 4 éves kislány

Az ausztrál Edwards család még mindig értettlenül és vigasztalhatatlanul áll az elmúlt időszak előtt. Volt ugyanis egy gyönyörű, eleven, állandóan kacagó, egészséges négyéves kislányuk, aki ráadásul táncosnő szeretett volna lenni. Millicent azonban egyik napról a másikra elhunyt, és azóta sem érti senki, mi történt.

A gyönyörű kislány édesapja, Cody szeme láttára esett össze, mire a család azonnal mentőt hívott. Nem is késlekedtek, kórházba szállították a kicsit, aki addigra már kómába esett. Az egész család bement a kórházba, hogy együtt imádkozzanak a kis Millicent felépüléséért. Távol élő rokonok is mind odautaztak, és bár az orvosok és a kislány is keményen küzdöttek, Millicent végül elhunyt.

- árulta el az édesanya. A gyönyörű kislány táncolni tanult, pezsgő, örökké vidám és barátságos természetével pedig sokak mindennapjait aranyozta be.