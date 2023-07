Mutatjuk a nőt, aki besurranó tolvajként tartja rettegésben a soproniakat

Besurranó tolvajra figyelmeztetik egymást a soproni lakók egy helyi csoportban. Állításuk szerint egy szőke nő garázdálkodik a belvárosban, aki lakásokba nyit be, bepróbálkozva azzal, hátha nincs otthon a tulajdonos. Értesüléseink szerint a nő három lakásba minimum benyitott a héten, az egyik érintett, Kuntár Karina pedig a Borsnak is nyilatkozott.

Besurranó tolvaj járja Sopront Fotó: Boris Stroujko

„Szomorú, hogy be kell zárkóznunk fényes nappal"

Hétfő délután Sopronban épp otthon pihent Kuntár Karina a belvárosi lakásában, amikor arra lett figyelmes, hogy kattan a kilincs és kinyílik a bejárati ajtó. Mivel a férjéről tudta, hogy nem tartózkodik a városban így nem tudta, hogy ki lehet az.

Vártam, hogy valaki belépjen a lakásba, majd kimentem az előszobába. Egy nő nyitott be, aki – amint meghallotta a mozgást a lakásban – becsukta az ajtót és vadul elkezdett kopogtatni. Kinyitottam az ajtót, mire a nő nagyon zavartan kezdett viselkedni.

Össze-vissza beszélt, azt mondta, hogy keres valakit, és érdeklődik, hogy nem itt lakik-e. Majd ahogy meglátta az Amstaff fajtájú kutyámat, sietősen távozott – mesélte a Borsnak Karina, aki csak az eset után fogta fel, hogy mi is volt a nő célja a lakásba való benyitással.

– Teljesen lesokkolódtam, hiszen ehhez nincs hozzászokva az ember – tette hozzá. Karina az esetet nyomban meg is osztotta a közösségi médiában, hogy figyelmeztesse a lakókat a veszélyre. A poszt hatására kiderült, nem ő az egyetlen, akit meglátogatott a besurranó nő. Volt, akinél egészen az előszobáig jutott.

Még este írt rám egy fiatalember, hogy nála délután fél 4-kor járt ugyanez a nő. Körülbelül 2 utcára lakik tőlem, mint kiderült. Állítólag nála be is ment az előszobába a nő és csak arra lett figyelmes a tulajdonos, hogy recseg a parketta. Amikor meglátta a nő a férfit elkezdte mondani, hogy antik bútorok adás-vételével keresi

– mondta Karina, akinek a poszt hatására egy fotót is küldtek a nőről, hogy nem ő volt-e az. Mint kiderült, volt, akinek az anyósához sétált be a nő, majd mikor észrevette, hogy otthon vannak azt mondta, hogy szívbeteg, ezért vizet szeretne kérni. Az eset azért is ijesztő, mert a hölgy egyszer sem kopogott vagy csengetett, hanem egyenesen benyitott mindenhova és figyelte, van-e mozgás a lakásban, vagy simán be tud menni.

Lencsevégre kapták a besurranó nőt Fotó: Olvasói fotó

„Még jó, hogy nekem van kutyám. De aki egyedül él idősként?"

Karina nagyon megijedt az esettől, hiszen a szemben lévő lakásban anyósa él, aki szintén sosem zárja a bejárati ajtót.

Ha oda bejut, nem tudom mi történt volna, mert az asztalon volt a pénztárcája anyósomnak. Nekem oké, hogy van egy kutyám, akitől sokan megijednek, de mi van akkor, ha valaki idősként egyedül él és oda nyit be mondjuk? Nem kéne megvárni, hogy ennek szomorúbb vége legyen

– nyilatkozta Karina, aki születése óta Sopronban él, de úgy véli, hogy a közbiztonság már nem a régi a városban. Állítása szerint az utca tele van furcsa alakokkal, az egyik ismerőséhez pedig a napokban akartak betörni az ablakon keresztül. A szúnyoghálót el is lopták a betörők. Hogy a besurranó tolvaj és a betörők között van-e kapcsolat Karina nem tudja, de mindenkit arra figyelmeztet, hogy vigyázzon magára és zárja az ajtókat mert nem lehet tudni, hogy a nő egyedül garázdálkodik, vagy vanna társai is.

– A rendőrség sajnos tehetetlen, amíg nem történik konkrét bűncselekmény, de figyelik a nőt az utcán járőrözés közben. Szomorú, hogy fényes nappal a saját lakásába bezárkózva kell lennie az embernek – ecsetelte felháborodottan Karina, aki minden sopronit szeretne figyelmeztetni rá, hogy az ajtókat zárják maguk után, nehogy nagyobb baj történjen a városban.