"Egy órán belül hívtak, hogy azonnal be kell mennem a kórházba" – mellkasfájdalommal kezdődött, rákkal küzd a fiatal kismama

Áprilisban élete legboldogabb hírét kapta megegy fiatal nő: ekkor tudta meg, hogy első gyermekét várja. A fellegekben járt. Aztán elkezdődtek a gondok. Eleinte csak egy kisebb mellkasi fájdalmat érzett, ma azonban már az életéért küzd – és gyermeke életéét is. Kiderült ugyanis, hogy hármas stádiumú rákja van, ám terhessége miatt nem kaphat meg minden segítséget, az ugyanis veszélyt jelentene a magzatra. Ő azonban eltökélt: hallani sem akar arról, hogy a terhességet megszakítsák.

Hannah első gyermekét várja Fotó: GoFundMe

Pozitív személy vagyok, aki hisz benne, hogy minden okkal történik. Elég erős vagyok, fiatal és fitt ahhoz, hogy megnyerjem ezt a harcot

– jelentette ki a Livepool Echónak a 29 éves Hannah Williams. A brit nő biztos benne: le tudja győzni a rákot, és életet tud adni várva várt babájának.

Tüdőgyulladásnak hitték, valójában rák támadta meg

Hannah júniusban fordult először orvoshoz, mivel kisebb mellkasi fájdalomra panaszkodott. Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, antibiotikumot azonban a terhessége miatt nem kaphatott.

– Az orvosok figyelmeztettek: először rosszabb lesz, mielőtt javulna – idézte fel a fiatal nő, akinél valóban rosszabbodott a helyzet. Egy héttel később már a mindennapi tevékenységek is nagy kihívást jelentettek számára, alig kapott levegőt. Végül ismét az ügyeleten kötött ki.

– 15 órát várakoztam terhesen, étel és ital nélkül, úgy, hogy 30 órája nem aludtam. Végül hazamentem – mesélte, hozzátéve: egy órán belül több nem fogadott hívása is volt. A kórházból keresték, hogy azonnal menjen vissza, mert nagy a baj. Végül kiderült: hármas stádiumú tüdőrákja van. 4,5 liter folyadékot szívtak le a tüdejéből, hogy enyhítsék a szenvedését, valamint azonnal megkezdték a kemoterápiát. A terhességmegszakítás is szóba jött, de erről ő hallani sem akar. Eltökélt szándéka, hogy megszüli a gyermekét, és legyőzi a rákot, hogy felnevelhesse a picit. Még akkor is, ha mindez komoly fájdalmakkal jár számára, terhessége miatt ugyanis a legerősebb fájdalomcsillapító, amit kaphat, paracetamol.