Nagyon sok előnnyel jár, hogy a védőnők kórházi irányítás alá kerülnek - a bérük is folyamatosan emelkedhet

Évek óta nagyon sok panasz érkezett a védőnőktől egyebek mellett a nem megfelelő munkakörülményekre és a csekély fizetésekre. Az is kiderült, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által az önkormányzatoknak átutalt védőnői pótlékokhoz, utazási költségtérítésekhez közel 80 százalékuk nem jut hozzá, ugyanakkor munkáltatóik a szükséges egészségszakmai kompetenciák híján bizonyos kérdésekben nem tudnak megfelelő iránymutatást adni, felelős döntéseket hozni.

A híradásokban már korábban megjelent, hogy az egészségügyi törvény módosításával kezdetét vette az alapellátás átalakítása, amely a védőnői hálózatot is érinti. Erről az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének konferenciáján Csősz Katalin, az OKFŐ védőnői szakmai osztályának osztályvezetője beszélt még áprilisban. Most a Ripost az OKFŐ főigazgató-helyettesét kereste meg, aki interjút adott a lapnak.

Az OKFŐ a júliustól életbe lépő változások részeként átveszi az önkormányzatoktól a területi védőnőket és a vármegyei irányító intézményekhez rendeli őket

- mondta Bábiné Szottfried Gabriella, népegészségügyért és prevencióért felelős főigazgató-helyettes.

A szakember szerint így a mintegy 2200 munkáltató helyett mindössze 22 munkáltató lesz, és ez további előnyökkel is jár.

A széttöredezett munkáltatói háttér például nem adott megfelelő lehetőséget a helyettesítésre. Ezentúl egy vármegyében egy munkáltató lesz, így sokkal hatékonyabban megszervezhető a munka. Ezen felül a főigazgató-helyettes kiemelte, hogy az új rendszerben az igényekre szabott gondoskodáshoz szükséges képzések is sokkal jobban megszervezhetők.

Bábiné Szottfried Gabriella Fotó: Országos Kórházi Főigazgatóság

A másik lehetőség, hogy ha valakinek a területén a 25-65 év közötti nők körében hatványozottabban fordul elő méhnyakdaganat, a védőnő helyben, a lakóhelyhez közel elvégezheti az úgynevezett kenetvételt

- emelte ki a számos előny közül Bábiné Szottfried Gabriella.

A főigazgató-helyettes arról is szót ejtett, hogy a jelenleg is zajló átadás-átvétel után sem veszíti el a védőnői szolgálat tevékenységének a lényegét. A cél az, hogy a védőnők még hatékonyabban állhassanak a lakosság, a családok szolgálatában, biztosíthassák számukra a személyes gondoskodást, így a továbbiakban is megmarad közösségépítő szerepük. Az egységes egészségszakmai irányítás sem a szolgáltatási portfólióban, a feladatellátásban, sem pedig területileg nem jelent változást.

Abban viszont elkötelezett az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy a védőnők tudására és az irányító vármegyei intézmények (kórházak) szakértelmére alapozva növelje a szolgáltatások színvonalát.

Az OKFŐ a korábbinál hatékonyabb szakmai irányítás révén a védőnők bérezése területén tapasztalható aránytalanságokat is szeretné felszámolni. Ezért – a kormány egészségügyben dolgozók béremelési politikájának megfelelően – a jövőben a védőnők javadalmazása is folyamatosan emelkedik majd. Első lépésben 2023. július 1-jétől 18 százalékos béremelést kapnak az egészségügyben nem orvosként dolgozókkal együtt.