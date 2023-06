A csúcshódító serpa kitálalt a problémákról

Az 53 éves Kami Rita 1994-ben mászta meg először a Mount Everestet, és azóta szinte minden évben megismételte mutatványát, idén már többször is. Ezzel már 28-adszorra jutott fel a világ legmagasabb csúcsára, amivel ő a világrekorder. Igazából már az előző csúcshódításaival is az volt, rendre saját rekordjait dönti meg.

Fotó: Pixabay

A nepáli serpa a világcsúcs felállítása alkalmából hazája egyik legmagasabb kitüntetését kapta meg a múlt héten, mégis elégedetlen.

Nincs jövő Nepálban

– jelentette ki a Reutersnak, elárulva, hogy már családja kivándorlását tervezgeti, holott azelőtt azt remélte, hogy fia is az ő nyomdokaiba lép. Ám a fiatal serpák egyre kevésbé akarnak hegymászással foglalkozni, saját gyereke is elhagyta a szülői példát, és az expedíciózás helyett inkább egyetemen tanulja a turizmust.

A serpák új generációja nem hajlandó mászni. Külföldre akarnak menni, hogy jobb karriert keressenek

– fejtette ki a kétgyermekes apa, aki ugyanakkor büszke arra, hogy 24 éves fia és 22 éves lánya olyan oktatást kap, amilyenben neki magának sohasem lehetett része, mivel 12 évesen kénytelen volt az iskolapadot felcserélni a hegyi vezetők életére. A serpák ugyanis az Everest legjobb ismerőjeként jól tudnak keresni: egyetlen expedíció alatt 2500 és 16500 dollár közötti összeget is összeszedhetnek, igaz, cserébe nemcsak vezetniük kell a túrát, de a terheket is ők cipelik, és még főznek is a csapatra.

Kami Rita ugyanabban a himalájai faluban született, mint Tenzing Norgay, az a serpa, aki az új-zélandi Edmund Hillaryvel éppen 70 évvel ezelőtt először jutott fel a világ tetejére. Thame falu azóta a hegymászók Mekkájává vált, ami az ő sorsát is megpecsételte. Guinness-rekordjai ellenére azonban számára ez csak egy munka.

Ha rekordokat kergetnék, sokkal többször jártam volna odafent

– mondta hozzátéve, hogy sokszor alig pár méterrel a csúcs előtt kellett visszafordulnia hóviharok miatt, vagy épp azért, hogy megmentsen bajba jutott külföldi hegymászókat. A magyarok közül sajnos sem Suhajda Szilárdnak nem volt olyan szerencséje, hogy vele hozza össze a sors, sem a szinte napra pontosan 10 éve ugyancsak a Himalájában tragikusan meghalt Erőss Zsoltnak, aki szintén oxigénpalack és serpák segítsége nélkül vágott neki a csúcstámadásnak.