Koffeinmérgezést kapott és kómába esett egy 18 éves családapa, Miskolcon küzdenek az életéért

Szabi mondogatta, hogy elvesz feleségül, és már megkérte a kezemet. Remélem, lesz rá lehetősége, hogy ezt meg is tegye. Most ezért is imádkoznom kell. A gyerekeknek, a hároméves Dominik Tibornak, és a féléves Amira Lénának szüksége van rá. Még nem is tudta őket a nevére venni, az én vezetéknevemre anyakönyvezték mindkettőt. A fia keresi az apját, de már tudja, hogy beteg