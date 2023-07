Itt az új divat: Akkora a forróság, hogy sokan a Tescók tejpultjához járnak hűsölni

Új szerepet kezdenek betölteni a britek életében a legnagyobb áruházak, többek között a Tescók is. Eddig mindenki egyértelműen vásárlás céljából kereste fel ezeket, azonban idén nyáron hódítani kezdett a szokás, mely szerint kifejezetten hűsölni térnek be az emberek. A cél a meleg átvészelése. Az áruházlánc néhány biztonsági őre megfigyelte, hogy lényegesen többen térnek be az üzletekbe, mint ahányan ténylegesen vesznek is valamit. Egyikük tréfásan meg is jegyezte, hogy lassan időszerű lenne egy jelképes belépődíjat szedni a vásárlóktól, így legalább biztosan képeznének némi profitot a cég számára. Az ilyen üzletek dolgozói külön oktatást is kapnak a vezetőségtől abból a célból, hogy minél hatékonyabban felismerjék az álvásárlókat.

Sok a kamuvásárló a meleg miatt. Fotó: SWNS

A személyzet már megtanulta kiszúrni azokat az embereket, akik feltűnően sokáig nézegetik a termékeket anélkül, hogy bármit is a kosarukba tennének. Sokan kifejezetten a hűtőpultok előtt időznek szívesen, és már olyan is előfordult, hogy valaki az arcához nyomott egy dobozos tejet, igaz, őt udvariasan, de határozottan megkérték, hogy az árut vegye meg.

Korábban aligha jutott volna eszébe bárkinek is, hogy az élelmiszer-áruházakat közösségi térként használja. A ketchupokkal, kekszekkel, és mosóporral teli polcok ugyan nem nyújtanak túl romantikus hangulatot egy-egy randevúhoz, ennek ellenére egyre több fiatal gondolja jó ötletnek, hogy egy ilyen helyre szervezze a találkozókat. Egy kávézóba vagy étterembe beülni túl költséges, és azokban a létesítményekben a felszolgálók elég hamar távozásra kérik azokat, akik semmit sem fogyasztanak, csak foglalják a helyet a fizető vendégek elől.