Gulyás Gergely: szó sem lehet a családtámogatások csökkentéséről, a rezsicsökkentés eltörléséről

Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra csütörtökön 10:00-kor tartott Kormányinfót, amelyben elsősorban migránsgettókról, a rezsicsökkentés megóvásáról, a kórházak és az iskolák helyzetéről esett szó.

Kormányinfót tartott Gulyás Gergely / Fotó: Bruzák Noémi

Brüsszel migránsgettót erőltetne Magyarországra

– A kötelező migránskvótáról szóló uniós szabályozás legnagyobb negatívuma, hogy ráerőlteti Európára, Magyarországra és a magyar emberekre a migránsokat, meghívót küld több millió migránsnak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, Budapesten.

A tárcavezető kifejtette: Közép-Európa valamennyi felelős kormányának, "ahol a társadalmak még mentesek mindazoktól a következményektől, amelyekkel a migráció együtt jár", mindent meg kell tennie, hogy "ez a teljesen értelmetlen és őrült szabályozás" ne léphessen hatályba. Ezért nem engedte a magyar miniszterelnök, hogy az európai uniós csúcson közös nyilatkozatot fogadjanak el az állam- és kormányfők - magyarázta.

Kiemelte: a jogszabálytervezet nemcsak kötelező kvótáról és áttelepítésről szól, hanem az is a része, hogy évente legalább 10 ezer menekültkérelmet kellene Magyarországnak elbírálni. Ehhez pedig be kellene őket az ország területére engedni, befogadótáborokat kellene nekik létrehozni - mondta. Hozzátette: ezeknek a befogadótáboroknak az ötlete a kerítés lebontásával egyenértékű, mert aki menedékkérelmet nyújt be a határon, azt be kellene engedni az ország területére.

Brüsszel újabb milliókat követel - de mire költötte el a pénzt?

Brüsszel továbbá 98,5 milliárd euró befizetésére szólítja fel a tagállamokat Ukrajna támogatására, amelyet szintén nem támogat Magyarország, hiszen ebben az esetben megszorításokat kellene alkalmazni. A kormány azonban mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy a rezsicsökkentés megmaradjon, noha jelentsen megemelkedtek a kiadások az egészségügyi béremelések miatt.

Az egészségügyi béremelések mellett a pedagógusok béremeléséről is beszélt Gulyás Gergely: elmondása szerint ehhez nélkülözhetetlen, hogy a baloldali politikusok ne akadályozzák tovább ennek megvalósítását: Gulyás elmondta, hogy érthető, hogy nekik van pénzük, de engedjék meg, hogy a tanároknak is legyen. Arról is beszélt, hogy a pedagógusok béremelésének forrása részben uniós támogatás, de ennek hányada nem éri el a 20 százalékot sem. A kormány továbbra is tartja magát ahhoz, hogy tömeges pályaelhagyásra nem kell számítani, ehhez pedig a béremelés is hozzájárulhat.

Arra is felhívta a miniszter a figyelmet, hogy Franciaország a példa arra, hogy miért kell megakadályozni a migrációt. A nyugati országban ugyanis már hosszú ideje tartanak a zavargások, és bár a magyar baloldal támogatja a bevándorlást és a kerítés lebontását, nem lehet megengedni, hogy Magyarország is Franciaország sorsára jusson.

Karácsony csődbe vitte a fővárost

A főváros pénzmosási ügyeiről is beszélt Gulyás Gergely: a főváros csődközeli helyzetbe került, holott Karácsony Gergely nagyon jó állapotban vette át az önkormányzatot. Azt ugyanakkor mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a főváros csődbe menjen, ugyanakkor felmerül a kérdés: hová tűnik a pénz? A miniszter ezzel kapcsolatban felvetette a jogi felelősségrevonás lehetőségét, amelyről a bíróságnak kell döntenie. A pénzmosási ügybe keveredett főpolgármester emellett azt is akadályozza, hogy sebességmérőket helyezzen ki a rendőrség.

Nem lesz semmilyen változás a jelenleg is érvényben lévő családtámogatási formákon 2024-ben

– mondta egy kérdésre Gulyás.

A következő Kormányinfón arról is beszélni fog a miniszter, hogy kiterjeszthetik a Falusi CSOK-ot, ezzel kapcsolatban azonban még tárgyalásokat folytatnak, nem született végleges döntés. A CSOK hitelről ezeddig nem változtattak, és ha minden jól megy, nem is fognak.