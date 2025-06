Csak kávét akart főzni, felrobbant a gáztűzhely, beleremegett az egész utca

Jászberényben a Varga utcai társasház egyik garázsában hatalmas robbanás történt. Akkor, hogy megrázta az egész utcát. A garázsban egy idős férfi begyújtotta a gáztűzhelyét, hogy kávét főzzön magának, akkor következett be a szerencsétlenség.

A gáztűzhely meggyújtása okozta a borzalmas balestet Fotó: Havran Zoltán

A robbanás következtében a férfi komoly sérüléseket szenvedett, őt azonnal kórházba szállították. Az épületet is megrázta a robbanás, a társasház harmadik emeletén is betörtek az ablakok. A szomszédos garázsok és a közelben parkoló autókban is súlyos károk keletkeztek - írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.