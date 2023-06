Üzent Orbán Viktor az érettségizőknek és diplomásoknak

A miniszterelnöki főtanácsadó kitért arra is, hogya kormány megőrzi a családtámogatás közös eredményeit, a családi adókedvezményeket, jövőre is biztosítja a 30 év alatti anyukák, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, továbbra is támogatja a családok otthonteremtését, biztosítja az iskolás gyerekek ingyenes tankönyvellátását, a gyest, a gyedet, a gyed extrát és a többi gyermeknevelést segítő támogatást. A jövő évi védelmi költségvetés arra törekszik, hogy ebben a nehéz helyzetben is megőrizze a nyugdíj értékét, a családok és a munkahelyek biztonságát