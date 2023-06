Salgótarjáni baleset: kiderült, miért hajtott bele a sofőr a parkoló autóba

Baleset történt szerda délelőtt Salgótarjánban, a Füleki úton. Információink szerint az autót egy 50 év körüli férfi vezette. A helyiek szerint a férfinak sztrókja volt, emiatt nem tudta megállítani az autót, és ezért ütközött neki egy parkoló autónak, majd felborult.

A helyiek szerint rosszul lett a sofőr. / Fotó: Vendel Lajos

Az itt lakók közül szinte mindenki értesült a balesetről

– mondta el lapunknak egy helybéli férfi.

Elég „látványos” volt, hiszen az ezüst színű a autó felborult és fejjel lefelé állt meg. Úgy tudom, hogy szegény sofőr rosszul lett, nekiment egy parkoló autónak, majd a padka megdobta az ő járművét és felborult.

A helyiek szerint a férfinak vasárnap sztrókja volt, de akkor nem ment orvoshoz vele.

Fejjel lefelé állt meg az autó. Fotó: Vendel Lajos

Hát én azt tudom, hogy pár napja sztrókot kapott

– meséli egy másik helyi férfi. - Úgy tudom, hogy vasárnap is rosszul lett, nem volt jól, de akkor nem vizsgáltatta ki magát. Most szerdán pedig már az autójában lett rosszul, ezért történhetett a baleset. Úgy tudjuk, hogy senki sem sérült meg és reméljük, hogy hamarosan rendbe jön a férfi, de ha őszinték akarunk lenni, emiatt , hogy nem vette elég komolyan a rosszulléteket, akár meg is halhatott volna valaki…



