Rosszul lett a bíróságon, kórházba vitték Horváth Lehelt - videó

A dunaszerdahelyi maffia egyik utolsó élő tagja Horváth Lehel a "sírásó" állítólag elájult a bírósági tárgyalásán, ezért mentővel kellett kórházba szállítani. Ez már a második bírósági tárgyalás volt, amely során rosszul lett az egykori rettegett bérgyilkos és maffiatag. Míg az elsőnél még a saját lábán tudott távozni, most hordágyon kellett elvinniük a mentősöknek - számolt be róla a Paraméter.sk.

Horváth Lehel a dunaszerdahelyi maffia sírásója /Fotó: Youtube/Paraméter SK

Horváth Lehel - akit 5 gyilkossággal, maffia tagsággal, és 1,5 millió eurós lopással is vádolnak - legutóbbi tárgyalásán április 19-én is rosszul lett, ezért félbeszakadt a meghallgatása. Akkor még egy videót is készített a lap, amelyben látható, hogy a maszkos kommandósok a mentőhöz kísérik az egykori sírásót, aki onnan kapta a nevét, hogy a Sátor-klán ellenségeinek hulláit az ő telkén ásták el sokszor. Az pedig már csak hab a tortán, hogy őt gyanúsítják az egykori vezér Sátor Lajos kivégzésével is.

Horváth családtagjai és ügyvédje azt állította, hogy a bíróság életveszélybe sodorta védencüket, aki súlyos cukorbeteg és nem engedték neki, hogy időben beadja magának az inzulinját.

Ezt a bíró, Pamela Zálenská hazugságnak és félrevezetésnek titulálta. Emellett Horváth Lehel azt állította, hogy most kapta csak kézhez a vérnyomásjavító gyógyszereit, amit állítólag már a múlthéten felírtak neki az orvosai. Ma reggel a tárgyalás megkezdése előtt a Paraméter szerint a Sírásó azt mondta a bírónőnek, hogy:

Nem érzem úgy magam, hogy végig tudnám csinálni a mai tárgyalást. (...) Kérem, mérjék meg a vérnyomásom, mert nem vagyok hajlandó meghalni a bíróságért, Záleskáért meg a nem tudom kiért

- kelt ki magából Horváth Lehel. A kórházba került maffiózó pere így továbbra is csúszik. A vádlott a táskáját is elővette, amiben állítólag a cukorbetegségével össze nem egyeztethető termékeket csomagoltak neki a tárgyalás idejére. Ezután a tárgyalás során orra bukott a vádlottak padján, majd értesíteni kellett a mentősöket, ugyanis nem reagált semmire.