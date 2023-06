Pikkelyekkel borított csészealjat látott a tengerészgyalogos, 14 évig tilos volt beszélnie róla

Megdöbbentő vallomást tett az az amerikai tengerészgyalogos, aki azt állítja, hogy egy repülő csészealjat látott indonéziai kiküldetése alatt. Az eset még 2009-ben történt, ám a férfi eddig nem mert beszélni senkinek sem a hátborzongató élményéről. A 33 éves Michael Herrera négy évig volt tagja az amerikai légierőnek hat fős alakulatával. A felettesei korábban megtiltották neki, hogy bárkinek is beszéljen az esetről.

Képünk illsztráció Fotó: Pixabay

Michael a szumátrai földrengés ideje alatt szolgált az országban, amikor megpillantotta a repülő tárgyat. A férfi szerint az UFO folyamatosan változtatta a színeit, hol világos, hol pedig sötétebb árnyalatra váltva. A nyolcszögletű repülő csészealj akkora volt, mint egy futballpálya, pikkelyek borították és a tetején egy piramishoz hasonló forma bontakozott ki. A férfi sokáig nem mert beszélni senkinek sem a nem mindennapi élményéről, ám 2017-ben egy előadáson találkozott Dr. Steven Greer UFO aktivistával, akinek elmondott mindent.

A férfinek sikerült az UFO-ról képet csinálnia, ám néhány nappal az ominózus eset után ellopták a fényképezőgépének memóriakártyáját.

Michael most eskü alatt tanúskodott a pár éve felállt amerikai ufóügyi irodának, az AARO-nak, és egy szenátus bizottságának is. A hivatalnak már több száz új Ufó észlelést kellett kivizsgálnia, amit az amerikai katonaság tagjai figyeltek meg. Ezekhez pedig még hozzáadódik a 2004 és 2021 között a Pentagon által elismert több mint 140 Ufó észlelés is.

Az AARO feladata többek közt az, hogy minden ismeretlen jelenséget, körülményt vagy tárgyat megvizsgáljon és nyomon kövessen. A megfigyelések az égi, az űrben bekövetkező és a víz alatti történésekre is kiterjednek - írja a Daily Star.