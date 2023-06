Orbán Viktor korábban bejelentette, hogy május elsejével a kormány az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és közreműködésével új vármegye- és országbérlet-konstrukciót vezet be. Ennek elsődleges célja az volt, hogy jelentősen csökkenjen a családok havi közlekedési költsége és népszerűbbé váljon a környezetbarát kötöttpályás közlekedés.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Elsöprő siker

Lázár János közlekedési miniszter a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a vármegye- és országbérlet-konstrukció bevezetésének első hónapjában, májusban 427.261 új bérletet váltottak az ingázók, ennek egyharmada országbérlet, kétharmada vármegyebérlet.

A legtöbb vármegyebérletet, 78.214-et Pest vármegyében vásárolták, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 24.665, Győr-Moson-Sopron vármegyében 21.513 fogyott májusban. A legtöbb bérletet, mintegy 70 ezret a MÁV-applikációban értékesítettek, a pénztárak közül a pécsi buszállomás és a győri vasútállomás adott el legtöbbet, 7-7 ezer darabot.

Lázár János kiemelte, megvan az első magyar város is, ahol teljes a tarifaközösség: Zalaegerszegen július 1-jétől a helyi közösségi közlekedésben is lehet az új bérletekkel utazni.

Így lehet eljutni a Balatonra az új bérletekkel

Május 15-től - a vakáció előtt egy hónappal - előszezoni menetrendet vezetett be a MÁV. Ezt azt jelenti, hogy már most sűrűbben közlekednek a vonatok a Balatonhoz, viszont több olyan is van köztük - például az IC -, amire nem érvényesek a vármegye- és országbérletek.

Fontos megjegyezni, hogy ezek az új díjtermékek elsősorban a vármegyéken belül, vagy a legalább két megyén át rendszeresen ingázók számára kínálnak új és versenyképes alternatívát. Sokan mégis arra panaszkodnak, hogy nehézkesen lehet velük lejutni a Balatonra. A MÁV tájékoztatása szerint azonban 1-2 óránként indul olyan vonat a fővárosból, amin lehet vármegye- és országbérlettel utazni.

Az orszagberlet.hu weboldalon már külön Balaton menüpontban tájékozódhatnak az utasok az új bérletek igénybevételi lehetőségeiről, továbbá segítséget, javaslatokat kapnak, hogy azok előnyeit miként tudják kihasználni a Balatonhoz vagy annak part menti települései között utazva.

A Volánbusz Budapest és a Balaton között mindkét irányban naponta néhány alkalommal közvetlen autóbuszokat is indít, amikre az országbérlet is érvényes. Az autóbuszokkal többek között a tó északi partján fekvő Balatonkenese, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany, Révfülöp, Keszthely, Hévíz, illetve a déli partján elhelyezkedő Siófok, Balatonlelle, Balatonboglár települések is elérhetőek a fővárosból.

Összeszedtük a top 10 legfontosabb tudnivalót

Óriási érdeklődés övezi az új bérlettípusokat. Sokakban azonban fontos kérdések merültek fel, amikre érdemes választ kapni, még mielőtt megváltanák a bérletet, eldöntenék, melyik a legjobb jegy- vagy bérlettípus számukra. A Ripost összegyűjtötte a 10 legfontosabb tudnivalót, amelyet egy videóban mutatunk be: