Ez maga a csoda! Elgázolta a lányt az óbudai gyors, de ő felállt és megkereste a szemüvegét

A hátborzongató videót a MÁV tette közzé, a megrázó felvétel pedig percek alatt körbefutott az interneten: azon ugyanis az látszik, ahogyan egy fiatal lány elgondolkozva a sínekre lép, majd egyik pillanatról a másikra gyorsan hátrafordul, és megindul a peronok felé. Azonban a sínek széléig ért csak el, az onnan érkező, és már messziről kürtölő és lassító motorvonat a táskájánál elkapta és elgázolta a fiatalt.

A fiatal csodával határos módon túlélte a történteket, a szemtanú szerint második születésnapját ünnepelhette - Fotó: Pixabay (illusztráció)

Nem akart mentőt a fiatal

A lány több métert repült hátrafelé, a kezében és táskájában lévő holmik pedig szétszóródtak, ő maga pedig hatalmasat esett.

A történtek után többen is azonnal odarohantak segíteni, legnagyobb megdöbbenésükre és megkönnyebbülésükre azonban a lány csodával határos módon túlélte a borzalmas balesetet, mi több, már fel is ült, mire a segítség odaért.

Zoltán a szemből érkező vonaton utazott, és elsők között ért oda a lányhoz.

- A szemközt érkező vonaton ültem. Lassítottunk és hallottuk is a hosszú kürtölést. Amikor hátra fordultam, már látszott, hogy vészfékező vonatról van szó, ebből pedig gondoltuk, hogy baj történt, így hát egyből oda is siettünk - mondta lapunknak Zoltán.

A középiskolás korú lány azonban eszméleténél volt, mi több, mire Zoltán odaért, már fel is ült:

- Mivel ülő pozícióban volt, bíztunk benne, hogy nagy baj nem történt, mikor pedig odamentünk, bár nagyon sokkos állapotban volt, de minden kérdésünkre válaszolt. Tényleg sokkos lehetett, mert először azt sem akarta, hogy mentőt hívjunk, bár annyira fájt a lába, hogy fel sem tudott álli

- mesélte a férfi.

Csoda: sokkos állapotban ugyan, de felült a lány

Zoltán és az odarohanó emberek persze ennek ellenére rögvest mentőt hívtak, emellett stabil oldalfekvésbe helyezték a sokkos állapotban ücsörgő kislányt:

- Bár a kabátja elszakadt és a holmijai szanaszét repültek, külsérelmi nyomot nem láttunk rajta. A kis hölgy ezután megkért, hogy szedjük össze a cuccait, mert nagyon széthullottak. A szemüvege is lerepült, és bár nem tört össze, a lencséje kiesett. Azt még helyben megjavítottam neki

- sorolta. Szerencsére nem sokkal később az első sokk is elmúlt, ekkor lány már azon aggódott, mit szólnak a szülei, ha értesülnek a balesetéről:

- Szerencsére pár perc múlva magához tért, és már azon aggódott, hogy mit szólnak majd a szülei

- mondta. Hozzátette, hogy az eset után a motorvonat vezetője úgy száz méterrel később tudott lefékezni, és a távolból rohant oda a baleset helyszínére, ahogyan a közeli MÁV épületéből is odaszaladtak az emberek.

Véletlen okozhatta a balesetet

A szemtanú elárulta, hogy az előzetes hírekkel ellentétben a lány fülében nem volt fülhallgató.

Szerinte nem a figyelmetlenség, hanem egy banális véletlen és az események gyors egymásutánisága okozhatta a balesetet:

- A videón látszik, ahogyan lelép, majd hirtelen visszafordult. Na mármost, a mi vonatunk is kürtölt neki, ahogyan az is, amely végül elgázolta. Ezért megeshet, hogy amikor lelépett a sínekre, meghallotta a mi vonatunk kürtölését, amire hátra is lépett, majd a másik vonatét már nem. Az egész másodpercek alatt zajlott - vélekedett. Kihangsúlyozta: nagyon elszomorította, hogy bár az esetet és a földön ülő lányt sokan észrevették, mégsem mentek oda segíteni:

- Nagyon elszomorított az emberek hozzáállása: sokan elsétáltak segítségnyújtás és kérdés nélkül, nem is törődve a lánnyal, mentek a dolgukra. Ezt nem is értettem, hiszen egy ember életéről volt szó

- szögezte le. Mint mondta, óriási szerencséje volt:

- Szerencse, hogy a legömbölyített orrú vonatok járnak már erre, nem a régiek. Akkor vélhetően tragédia lett volna a vége. Az biztos, hogy a második születésnapját ünnepelheti. Azonban bárki hibázhat, ő is. Ezért ne bántsuk, hiszen ő is csak ember, csak örüljünk, hogy nem lett tragédia. Az bizonyos, hogy ezentúl körül fog nézni, és legyen ez intő példa másoknak is - akár síneken, akár zebrán -, hogy körül kell nézni - szögezte le.