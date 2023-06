Fellélegezhet a környék: elkaphatták a nyugdíjas Miklós bácsi fiatal gyilkosát

Mint arról a Bors is írt, a nyugdíjas Miklós bácsi holttestére szomszédja és egyben rokona bukkant rá vasárnap délután. A szomszédoknak ugyanis gyanús lett, hogy a híresen zárkózott, egyedül élő, de azért időnként felbukkanó Miklós bácsit már napok óta nem látták.

A helyiek nem tudják, mi történhetett, ugyanis Miklós bácsi híresen zárkózott volt Fotó: Bors

Szomszédasszonyának volt is lakáskulcsa a férfihez, azonban ő nem mert egyedül bemenni a baljóslatú, leredőnyözött házban, ezért kérte másik szomszédja segítségét, akinek rokona is az idős férfi.

Miután bementek horrorisztikus látvány tárult a szemük elé, a nyugdíjas ugyanis a konyha padlóján feküdt holtan, testét pedig fekete foltok borították.

– A redőny fel volt húzva, az ablakok bezárva, gyanús lett neki. Volt kulcsa, de egyedül nem mert bemenni, így mi is bementünk vele a férjemmel. Sajnos megláttuk szegény Miklóst a konyha padlóján – mondta akkor a Borsnak a sokkos állapotban lévő szomszéd.

A rendőrök hamarosan megállapították, hogy a férfit meggyilkolták, a zsaruk pedig ellepték a helyszínt, a környékbeli házak kamerafelvételeit bekérték, és hosszú órákon át helyszíneltek. Nemsokára keresni is kezdték a feltételezett elkövetőt, a mindössze 25 éves R. Dzsennifert, akit azonban nem találtak.

A helyiek természetesen aggódtak, mint mondták, sok az idős a csendes, kertvárosi környéken, így aggasztja őket, hogyan juthatott be a fiatal nő a mindig elővigyázatos és zárkózott Miklóshoz.

Mint mondták, gyakran csengettek be a környékbeliekhez furcsa idegenek:

– Nem egyszer volt olyan, hogy különféle holmikat árultak idegenek vagy ereszjavítás ürügyén csöngettek be. Most nagyon félünk errefelé, mert hát ki tudja, hol lehet az a nő, és hogyan jutott be Miklóshoz – mondta akkor egy idős asszony.

A fiatal nőre kiadott körözés azonban idő közben eltűnt, lapunk pedig felkereste a rendőrséget az ügyben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy valóban nem keresik már az említett nőt, de bővebben még nem kívántak nyilatkozni.

Az utcabeliek remélik, hogy elfogták a tettest:

Nem tudjuk, hogy ez a nő volt-e vagy sem, de nagyon reméljük, hogy akárhogyan is, de elfogták azt, aki ezt tette Miklóssal. Egyrészt, aki egy ilyen szörnyű dolgot elkövet, annak rács mögött a helye, másrészt minket is megnyugtatna a tudat, hogy nem kószál szabadon egy gyilkos

– mondta lapunknak az egyik utcabeli.