Mire használták Luca-székét, és miért volt fontos ez a jeles nap?

Gonoszjáró nap

A Lucázás, a Luca-székét elkészíteni ezen a napon, még ma is ismert hagyomány. Luca a boszorkányok napja lett, hiszen a hosszú éjszaka miatt a gonosz erők ilyenkor árthatnak a legtöbbet a varázslataikkal. Ezen a napon különösen a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni, ez ugyanis gonoszjáró nap volt. Egyes vidékeken magát Lucát is boszorkánynak tartják. Ez a nap a boszorkányok hatalmának a megtörésére irányult. A kulcslyukba fokhagymát dugtak, a bal ajtófélfába vágott kés és a keresztbe állított söprű is elriasztotta őket. Ezen a napon seprűt sem kölcsönadni, sem kölcsönkérni nem volt szabad, nehogy a kölcsön a boszorkányok kezére kerüljön.

Fotó: National Gallery of Art

Szerelmi jóslás, dologtiltás és búzavetés

A nők számára ez egy dologtiltó nap. Tilos volt ezen a napon tüzet gyújtani, kenyeret sütni, mosni, szőni, fonni. Ez egy időjósló nap is volt. A karácsonyig hátralévő tizenkét napon figyelték az időjárást; minden nap a következő év egy-egy hónapjára adott útmutatást. Ha pedig ezen a napon egy cserépbe búzát vetettek, és abból karácsonyig minden szem kikelt, az a következő évre bőséges termést jelentett. A fiatal legények és lányok házról házra járva lucáztak, rigmusaikkal megvarázsolták a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek.

Szerelmi varázslás is tapadt e naphoz. Az a lány, aki Lucától karácsonyig minden nap almába harapott, majd az utolsó falattal az utcára ment, neki az első szembejövő fiú lett a férje. Aki pedig szép akart lenni, a Luca napján vízbe tett almából evett, s abban a vízben mosdott. Szokásban volt az is, hogy azok a lányok és fiúk, akiknek nem volt kedvesük, kis cédulákra felírták a szóba jöhetők nevét, vagy azokat a neveket, melyeket szívesen adnának kedvesüknek. Ezekből a nevekből karácsonyig mindennap egyet elégettek. Amelyik karácsony napjára maradt, az lesz a leendő kedvesük neve. A jövendőbeli megismerésének egy másik módszere szerint a lányok ezen a napon 12 gombócot főztek, mindegyikbe egy-egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször a víz felszínére jött, a hiedelem szerint az abban lévő név tulajdonosa lesz a férjük.

Fotó: H. Szabó Sándor

Luca-szék készítése

A luca székét ezen a napon kezdték el építeni; kilencféle fából faragták. Ezek: a kökény, a boróka, a jávor, a körte, a som, a jegenyefenyő, az akác, a cser és a rózsafa. A háromlábú székben egy szög sem lehetett, helyette faéket használtak. 13 darabból állt és 13 nap alatt, vagyis karácsonyig kellett összeállítani.

Aki pont karácsonyra készült el vele, az az éjféli misén ráállva meglátta a boszorkányokat, akik ilyenkor szarvat viselnek. A bátor férfiaknak azonban a leleplezett boszorkányok elől gyorsan menekülniük kellett, ezért mákot szórtak szét hazafelé, mert ezt a gonosz lelkeknek fel kellett szedniük, ők pedig ezalatt egérutat nyerhettek. A széket otthon elégették, ami a boszorkányok végét is jelentette. A Luca széke jövendőmondásra is alkalmas volt. A lány az éjféli misén az oltár előtt a Luca-széken állva meglátja jövendőbeli férjét.