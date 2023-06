Lövöldözéstől voltak hangosak a magyar határ menti erdők - Videó!

Ismét lövöldözéstől voltak hangosak a Szabadka-környéki erdők. A Pannonrtv beszámlója szerint folyamatos lövöldözés volt hallható az erdő tőzegbányánál lévő részén a kora délutáni órákban és a makkhetesi részen is.

Fotó: Karnok Csaba

A lap úgy értesült, sebesültek is vannak.

A Pannonrtv arról is írt, hogy a helyszínre több rendőregység érkezett ki, továbbá a különleges erőket is riasztották. A helyiek elmondásai szerint a makkhetesi erdőbe nagyszámú mentőegységet is kivezényeltek.

Két ember kórházba került

A Szabad Magyar Szó információi szerint a fegyveres leszámolás két illegális bevándorlócsoport között tört ki szombaton 14 óra körül. Két személyt mellkasi és hasi lőtt sebekkel láttak el a szabadkai kórházban.

Az alábbi felvételen is jól hallható, hogy folyamatosan durrognak a fegyverek: