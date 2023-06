Három ember, köztük két diák is súlyos sérülésekkel került kórházba egy angliai magániskolában történt támadás után. Devon területén található Tivertonban, egy kiemelkedő magániskolában, a Blundell’s School-ban történt az eset, ahol a megtámadott két diák és egy felnőtt annyira megsérült, hogy kórházba kellett őket szállítani. Az iskola diákjainak szülei közül többen azt mondták, hogy ez egy egyszeri incidens volt, nem találkoztak még ilyennel a magániskolában.

A Blundell's School egy magániskola Tivertonban, Devonban Forrás: Google térkép

Nyomozás indult az ügyben

Letartóztattak egy 16 éves tivertoni fiút a történteket követően, akit három rendbeli súlyos testi sértés elkövetésével gyanúsítanak

– közölte a rendőrség nemrég. A devoni és cornwalli rendőrség helyi rendőrparancsnoka azt mondta, hogy következő incidenstől aligha kell tartani, valószínűleg ez egy egyszeri eset volt és a helyi közösség biztonságban van. Továbbá azt is megerősítette, hogy nem keresnek mást az ügyben. Hart felügyelő hozzátette:

A nap folyamán folytatjuk a kutatást és a helyszínelést az iskola környékén, de egyelőre még csak a nyomozás korai szakaszában vagyunk.

Az igazgató szerint sincs ok aggodalomra

A BBC megkereste a diákok szüleit és gyámjait, a megkeresésekre pedig az iskola igazgatója, Bart Wielenga is válaszolt. Neki meggyőződése, hogy az eset nem fog megismétlődni, azonban azt is hozzátette, hogy a gyermekek védelme érdekében egy ideig rendőrök fogják felügyelni az iskola környékét, ezzel is nagyobb biztonságérzetet adva a gyermekeknek és a szülőknek. Wielenga Úr a levélben azt is kihangsúlyozta a BBC-nek, hogy az iskola szorosan együttműködik a rendőrséggel, hozzátéve, hogy beszélni fognak a tanulókkal is a történtekről, hiszen bizonyára sok kérdés merült fel bennük. Továbbá arra kérte a szülőket, hogy ne bocsátkozzanak találgatásokba, és ne posztoljanak a közösségi médiában a helyszínen történtek részleteivel kapcsolatban.

A BBC megkereste a Blundell’s School-t – amelynek tandíja 41 325 GBP tanévenként egy tanuló számára – azzal kapcsolatban is, hogy nyilatkoznának-e az esetről, de azt a visszajelzést kapták, hogy még nem szeretnének a sajtónak információkat kiadni.