Igazságügyi szakértő: Kokain túladagolás okozta a zuglói tragédiát

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, egy férfi életét veszítette Zuglóban, miközben a rendőrök igazoltatni próbálták. Az már akkor is biztos volt, hogy nem a rendőri intézkedés okozta a halálát, hanem előtte valamilyen tiltott szert használhatott, és ez vezethetett a tragédiához. Most a Police.hu tájékoztatása szerint biztossá vált, hogy toxikus mennyiségű kokain volt a férfi vérében. Ez megmagyarázza korábbi tetteit is.

Miután megbilincselték, összeesett a férfi és elveszítette az eszméletét /Képünk csak illusztráció /Fotó: Pixabay

A rendőrök ugyanis azért érkeztek ki Zuglóba a Fráter György térre, mert a lakók visszatartottak egy betörőt. A férfi a földön fekve őrjöngött, ezért később a zavart férfi ellen testi kényszert kellett alkalmaznia a hatóság embereinek. Miután ez sem volt elégséges, előkerült a sokkoló és megbilincselték az elkövetőt. A férfi néhány perccel később azonban eszméletét vesztette.