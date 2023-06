Időutazás: 1500 éves múmia lábán találtak edzőcipőt a régészek

Az ókori történészek és az időutazós-összeesküvés elméleteket gyártók egyöntetűen értetlenül állnak egy hátborzongató eset előtt.

A régészek még 2006-ban egy nő mumifikálódott maradványaira bukkantak egy mongol barlangban, mélyen az Altaj-hegységben. A barlang körülbelül 2800 méterrel a tengerszint felett volt, így a maradványok nagyon jó állapotban maradtak meg. Az 1500 éves múmia mellett egy vas üstöt, egy agyagvázát és egy tálat is találtak a kutatók.

Azonban nem a test, a ruházat vagy más tárgyak váltottak ki vitát - hanem a nagyon ismerős cipők. A múmia lábán lévő lábbeli, ugyanis megszólalásig hasonlít egy Adidas edzőcipőre. A megdöbbentő képeket ide kattintva tekintheted meg.

- Várjunk csak, amíg az Adidas rájön, lehet, hogy beperelik a szerzői jogok megsértéséért - írt viccesen egy felhasználó a Redditen.

- Kib***ott időutazók, itt vannak, megelőzhetnék a katasztrófákat, meg minden, de nem, ott tanítják a fáraókat, hogyan készítsenek Adidas edzőcipőket. Mi a következő? Megtanítják nekik, hogyan készítsenek gucchi táskákat? - tette hozzá egy másik Reddites.

- Az időutazás létezik - nyugtázta egy harmadik.

Később kiderült, hogy a test egy török varrónőé volt, aki maga készítette a cipőt 900 körül.

- Összességében elég perverznek, de stílusosnak tűnnek - nem bánnám, ha most, a hideg éghajlaton is hordhatnám őket. Azok a kiváló minőségű varratok, az élénkpiros és fekete csíkok, a hossz - én most azonnal megvenném őket - árulta el az eset kapcsán megkérdezett divatszakértő.