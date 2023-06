Eltűnt Titan tengeralattjáró: Sokkoló videó készült a katasztrofális robbanásról

Miután katasztrofális robbanásra utalnak az eltűnt tengeralattjáró megtalált maradványai, rémisztő TikTok-videókban megmutatták, ez pontosan hogyan is nézhetett ki. Mint ismert, a Titanic roncsaihoz induló tengeralattjáró fedélzetén tartózkodó öt utas meghalt, miután eltűntek az Atlanti-óceánban. Június 22-én, csütörtökön jelentették be, hogy senki sem élte túl. A bejelentés azután érkezett, hogy egy törmelékmezőt találtak keresése során. A megtalált alkatrészek között voltak olyanok is, amelyek kulcsfontosságú alkatrészek. Eszerint tengeralattjáró a víz alatti nyomás miatt felrobbant, azonnal megölve fedélzeten tartózkodó öt férfit. A katasztrofális robbanások hihetetlenül gyorsan történnek, 3800 méter mélyen a nyomás több mint 300-szorosa a tenger felszínén tapasztalható nyomásnak.

A Titanic roncsaihoz induló tengeralattjáró fedélzetén tartózkodó öt utas meghalt, miután eltűntek az Atlanti-óceánban. Fotó: HANDOUT

A TikTok-on most azt ábrázolták, hogyan nézhetett ki a katasztrofális víz alatti robbanás. Az egyik videóban egy katonai tengeralattjáróhoz hasonló hajót látunk, amely hirtelen kilapul.

Azonnal meghal mindenki, aki a fedélzeten van

- fogalmaz a videó narrátora.

Egy másik felvétel az OceanGate Titant mutatja be, amint a tengerfenék felé száguld, majd kezd összegyűrődni, mint egy fémdoboz, felrobban és nyoma sem marad.