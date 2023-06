Fordulat a rejtélyesen eltűnt tengeralattjáró ügyében: még van remény

Néhány nappal ezelőtt az Atlanti-óceán északi részén a fedélzetén öt emberrel eltűnt a Titan tengeralattjáró. Eddig sikertelenül keresték, de most felcsillant egy reménysugár!

Fotó: MTI

Az egyik szonárral felszerelt amerikai felderítő repülő halk nemrég dörömbölést észlelt - írja a The Sun. Ez reményt ad, hogy a legénység tagjai jeleznek segítségért. A kanadai repülőgép, mely a levegőből is képes a víz alatti hangok észlelésére, fél óránként észlelte a zajokat. Később pedig a szonárbóják is rögzítették a zajt.

A tengeralattjárót több mentőhajóval és a levegőből is keresik, idő közben pedig már egy mélytengeri robot is beszállt a keresésbe. Az utasoknak már csak csütörtökig van víz és oxigén tartaléka, így nem sok idejük maradt.

Alistair Greig, a University College London tengerészmérnök professzora két forgatókönyvet is felvázolt a Titan tengeralattjáróval kapcsolatban. Mint elmondta, a tengeralattjárók általában rendelkeznek egy olyan ballasztsúllyal, amelyet vészhelyzetben ki tudnak engedni, és így a felhajtóerő segít a felemelkedésükben. Ha kommunikációs és/vagy elektromos hiba történt, ez esetben a Titan valószínűleg valahol a felszínen lebeg, és várja a megmentést. A másik forgatókönyv szerint viszont, ha a hajótest szivárog, akkor súlyosabb a helyzet. Ha ugyanis lesüllyedt a fenékre, és saját erőből nem képes felszínre emelkedni, a mentés lehetőségei nagyon korlátozottak és nehezebb megtalálni is.