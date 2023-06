Magyar érintettje is van a Titan tengeralattjáró rejtélyes eltűnésének, óriási a botrány miatta

Ismeretes, vasárnap vesztette el a kapcsolatot a külvilággal a Titanic roncsaihoz lemerülő Titan nevű tengeralattjáró. A fedélzeten extrém kihívásokat már teljesítő, kalandvágyó turisták utaznak, köztük a dubaji Action Aviation milliárdos vezetője, Hamish Harding.

A Titán utasainak, köztük Hardingnak, órái lehetnek csak hátra Fotó: HANDOUT

Azóta az egész világ aggodalmakkal telve figyeli a híreket, a merülőkapszulából ugyanis a mai napon végleg elfogy az oxigén, ezzel pedig hullámsírba küldi a fedélzetén utazókat. Az aggodalom mellett viszont nevelt fia, a nevéből adódóan vélhetően magyar felmenőkkel is rendelkező Brian Szasz is azonnal magára vonta a világ figyelmét és egyben haragját is, miután döbbenetes posztokat osztott meg az interneten.

Bár először kérte a világot, hogy imádkozzanak nevelőapjáért, a következő írása már arról tanúskodott, hogy az aranyifjú milliomoscsemete vidáman múlatja az időt a Blink-182 koncertjén, majd utána még egy OnlyFans modellel is nyilvánosan flörtölgetett.

A milliárdos Hamish Hardinggal vasárnap vesztette el a kapcsolatot a családja Fotó: AFP

Kiírása után egy emberként támadták a 37 éves férfit, aki azonban nem először kerül a világ és egyben a sajtó látókörébe. A fiatal milliomost ugyanis alig két éve vádolták meg online zaklatással és vádat is emeltek ellene. A botrány közepette az US Weekly kinyomozta, hogy a férfit még 15 évesen diagnosztizálták Asperger szindrómával, a lap szerint az ügyvédei ezzel védekeztek a tárgyaláson:

Szociálisan elmarad az átlag emberekhez képest, talán ezért is, de rendkívül gyakran kommunikál az interneten. Egy ilyen eszmecsere során heves vita alakult ki a felek között, aminek eredményeként az összes érintett fél fizikai fenyegetéseket tett

- magyarázta az ügyvéd a bíróságon.

A Los Angeles Times azt is kiderítette, hogy a férfi egy nőt fenyegetett meg, akinek azt mondta:

elmegy a lakására, és baj lesz.

A San Diego Union-Tribune azt is kiderítette, hogy nem ez volt Szasz első összeütközése a törvénnyel: 2007-ben, még gyerekként kétrendbeli fegyveres rablás miatt tartóztatták le, miután egy társával együtt kiraboltak egy kisboltot, ahonnan pénzt és több karton cigit emeltek el. A férfit és barátját csak akkor kapták el, mikor menekülés közben kocsijukat elgázolta egy vonat.

A férfi ezután sem nyugodott le, a San Diego-i rendőrséget még évekkel később is perelte, ugyanis azt állította, hogy letartóztatása jogtalan volt, emellett a zsaruk megtagadták tőle a cukorbetegségéhez szükséges gyógyszereket is, mi több, állítása szerint rabtársai is zaklatták.