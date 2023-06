Életveszélyes állapotban vannak a zebrák Zuglóban: ki a felelős?

Egyre tarthatatlanabb a helyzet az észrevehetetlen gyalogátkelőhelyek miatt Zuglóban, a Szugló utca-Miskolci utcai kereszteződésnél szinte alig látszik a zebra, a hiányos festésű gyalogátkelőhelyek ráadásul rendkívül balesetveszélyesek.

A Miskolci-Szugló utca kereszteződése is borzalmas állapotban van (Fotó: Metropol)

A helyzet tarthatatlansága miatt Borbély Ádám fideszes képviselő tavaly képviselőtársával együtt levélben fordult Horváth Csaba szocialista polgármesterhez, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjaként is tegyen azért, hogy az egyes csomópontok balesetveszélyes állapota megszűnjön. Ám úgy néz ki,ez idáig semmi sem történt az ügyben.

A képviselő korábban azt mondta a Metropolnak, hogy a nagy forgalmat bonyolító közlekedési csomópontok elsődlegesen fővárosi fenntartásúak, így azoknak a gondozása a Fővárosi Önkormányzat cégeihez tartoznak, mivel nekik kellene biztosítani azt, hogy rendesen fel legyenek festve például a zebrák és a bicikliutak, amelyek Zugló-szerte elhanyagoltak.

– Úgy látszik, Karácsony Gergelyre hiába várunk, hiszen 3 éve nem tesz semmit azért, hogy a fővárosi gyalogosok biztonságosan közlekedhessenek. Ezért Zuglónak át kellene vállalnia a főváros feladatát, és ha nem megy másként, saját forrásból kellene fizetnie a bicikliutak és zebrák felfestést és ezeknek az óriási forgalmat bonyolító kereszteződéseknek a biztonságossá tételét

– hívta fel a figyelmet a képviselő.

Szinte a felismerhetetlenségig lekoptak a zebrák a Szugló utca-Miskolci utcai kereszteződésnél (Fotó: Metropol)

A politikus úgy véli, hogy Horváth Csabáék lételeme a zuglóiak sarcolása, miközben fővárosi MSZP frakcióvezetőként képtelen a zebrák időben történő felfestésének megoldására.

Horváth Csabáéknak előbbre való a kerületiek megsarcolása, mint a gyalogosok biztonsága. Mi mást is várhatunk tőlük?

– fakadt ki a politikus.

Hasonló állapotok uralkodnak a Fogarasi út-Pillangó utcai kereszteződésnél is. Sőt egy picit tovább sétálva a Dongó u. 2/a kapuja előtt már egy illegális szemétlerakó is felütötte a fejét, sőt az óriásplakát alatt a növényzet is elszabadult. A környék szemmel láthatóan évek óta nem gondozott.

Budapesten már régóta komoly gondot okoznak az elkopott zebrák és a sávokat jelölő terelővonalak. Az elmaradt karbantartási munkálatok miatt ezzel nemcsak az autósokat keverik balesetveszélyes helyzetekbe, hanem a gyalogosok élete is könnyen veszélybe kerülhet.

– Sok helyen még a zebra felfestés is lekopott, olyan helyen is például, mint a lámpás kereszteződésekben, ahol nem kötelező elhelyezni a zebra táblát. Amíg a lámpa működik, addig jó, de hogyha sárgán villog, akkor szegény gyalogosok meg az autósok sem tudják, hogy ott gyalogosátkelőhely van

– nyilatkozta tavaly augusztusban a Metropolnak Pető Attila, aki autós oktatóként állandóan Budapest utcáit rója.

A szakember szerint jogszabály kötelezi a közút kezelőjét arra, hogy nem lehetnek ilyen lekopott útburkolati jelek. Mint mondta, a 11/2001. KöViM rendelet szerint: „Az útburkolati jeleket tisztán, jól látható állapotban kell tartani. Ahol ezek a követelmények nem teljesülnek, az útburkolati jeleket fel kell újítani. Különös gonddal kell megítélni azoknak az útburkolati jeleknek a felújítási gyakoriságát, amelyek kötelezettségekre hívják fel a járművezetők figyelmét.”

Nem látszik rendesen a zebra a Pillangó utca és Fogarasi út kereszteződésénél sem (Fotó: Metropol)

Ha jön egy külföldi vagy egy vidéki, ő honnan tudná, hogy merre kell menni, sokszor csak a szerencse menti meg őket a balesettől.

– hívta fel a figyelmet Pető Attila.

A biciklisávok is borzalmas állapotban vannak (Fotó: Máté Krisztián)

A fővárosban a legtöbb forgalmasabb út, amelyen tömegközlekedési eszközök járnak menetrendszerűen, azok a fővárosi Közút kezelésébe tartoznak. Ám úgy tűnik, hogy számukra a biciklisávok felfestésére van alapanyag, a terelővonalak és zebrák rendben tartására nincsen. Ráadásul a Karácsony Gergely nevével fémjelzett biciklisávok, amelyeket pár éve éve festettek fel, már szörnyű állapotban vannak.

A Metropol megkereste az ügyben a Zuglói Polgármesteri Hivatalt, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, március közepén öt embert sodort el egy járókelők közé hajtott autó a metró és az 1-es villamos közötti járdaszigetről a Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésénél. A közlekedési csomópontnál elkoptak a zebrák és a bicikliút, a forgalom pedig megnövekedett.

A Metropol videóját itt nézheted meg: