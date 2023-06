A Soros-egyetem is háborúba taszítaná Magyarországot

A Közép-Európai Egyetem (CEU) Demokrácia Intézetének programigazgatója szerint Magyarország nem tud kimaradni az orosz-ukrán háborúból, mivel a konfliktus kellős közepén vagyunk.

Ukrán katonák lőnek Bahmutban (Fotó: LIBKOS / MTI)

Ukrajna a szomszédunk, Putyin Oroszországa pedig egy birodalmi logikát követ, és a birodalmaknak, szemben a nemzetállamokkal, nincs határa

– mondta a HVG-nek Szelényi Zsuzsanna, aki szerint a háború egész Európa biztonságára veszélyt jelent. Hazugságnak titulálta a „Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból” kormányzati szlogent, mivel szerinte ezzel az állásponttal Magyarország mindenképp rosszul jár külpolitikailag, hiszen elveszíti a barátait.

Ide is játszunk, oda is, amibe az oroszpárti propagandától az agresszió elítéléséig minden belefér

– fogalmazott a volt országgyűlési képviselő, aki Orbán Viktor nemzetközi politikáját zavarosnak és ellentmondásosnak nevezte.

A beszélgetésben szó volt a Fideszről is és Orbán Viktor szerepéről a pártban, amelynek egykor Szelényi is tagja volt. Most úgy gondolja, hogy ez a rendszer Orbán Viktor nélkül nem működik.

A Fideszből hiányzik az a természetes utódlási rendszer, ami egy demokratikus pártban létezik

– vélekedett a CEU-vezető, aki szerint a Fidesz 2019-ben érte el hatalma csúcsát, és bár 2022-ben ismét sikerült megnyernie a választásokat, azóta komoly hanyatlásban van.