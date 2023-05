Karácsony Gergely egyértelműen elkötelezte magát a háború mellett

Döbbenetes kijelentést tett Karácsony Gergely. Egyértelműen kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal!

Tehát megint bebizonyosodott, hogy a dollárbaloldal Magyarország háborús részvételét magától értetődőnek tekinti.

Ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba és feladja békepárti álláspontját. Korábban Karácsony párttársa, Tordai Bence is többször követelte a fegyverszállítások megindítását Ukrajnába, ahogy több baloldali képviselő is – írja a Ripost.

Orbán Viktor kormányfő korábban egyértelműen kijelentette: nemet mond a migrációra, a genderre, és nemet mond a háborúra is. A miniszterelnök kijelentését ezt követően élesen támadták Brüsszelből, és Gyurcsányék ahogy ez már magától értetődő megint a brüsszeli utasításokat követik.

Éppen háborúban állunk azzal az országgal, amely beszállítója volt ennek a metrókocsi-beszerzésnek, tehát ők szankciós listán vannak és nagyon nehéz bármilyen jogunkat érvényesíteni...

– mindezt Karácsony Gergely, a Gyurcsány Ferenc parancsait végrehajtó főpolgármester mondta szerdán az ATV-ben gátlástalan háborúpártisággal.

Karácsony Gyurcsány utasítására háborúpárti álláspontot képvisel Fotó: Nagy Zoltán

Mindezzel kapcsolatban legújabb videójában Apáti Bence felidézte:

– A főpolgármester kerek-perec kimondta, amit a dollárbaloldalról már eddig is tudtunk. Az ő vágyuk, hogy háborúzzunk, az ő céljuk, hogy belerángassák Magyarországot a háborúba. Apáti szerint ezzel fekszenek és ezzel kelnek, ezt harsogják mindenhol. Az utcán a plakátokon, Brüsszelben és Budapesten, ezt szajkózzák a Soros-szervezeteik és ezt mantrázzák a politikusaik is. Most például Karácsony Gergely. Háború, fegyverek, vérontás. Ők ebben érdekeltek – tette hozzá.

– De mi, magyarok ebből nem kérünk! Ez már nem játék, ez az életünkről szól. Üzenjük meg mindannyian a dollárbaloldalnak; nem kérünk a háborús pokolból, nemet mondunk a fegyvercsörgésre, helyette a békét és a biztonságot választjuk. Elég volt a Karácsony-féle háborús uszítókból! – hangzott el a videóban.

