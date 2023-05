Új életéről mesél a Péterhalmi-erdő remetéje - videó

Az 58 éves férfi élete akkor siklott félre, amikor szakított párjával, kisfia édesanyjával. Mint a Metropolnak elmesélte, volt párja beszélte rá, hogy hagyja ott az állását, mert keveset keres - de aztán kiderült, hogy a nő megcsalta, így se munkája, se családja nem lett...

Már van lakhatása, állása is. Fotó: Végh István

Évekig aludt hajléktalanként budapesti padokon, majd egy időre "beköltözött" egy társával egy XVIII. kerületi temetőbe - aztán az utolsó 5 évet a Péterhalmi-erdőben töltötte. Aztán most, 58 évesen döntött úgy, hogy így nem élhet tovább.

Korábban már sokan megpróbálták rábeszélni, hogy költözzön be egy szállóra, de ő ezt nem akarta: inkább kinn fagyoskodott az erdőben. De nemrég egy szemétszedési akció közben rátalált Kádár Tibor fideszes önkormányzati képviselő, aki segített neki, és másfél hét alatt elérte, hogy István új életet kezdjen. A férfi most beköltözött egy hajléktalanszállóba, ahol jól érzi magát. Minden nap istentiszteletre jár, tüdőszűrésre ment, és ma már megvan a taj-kártyája is. Sőt az első állásinterjúja is sikeres volt, hamarosan munkába áll. István tele van erővel és reménnyel, a Metropolnak azt mondta, hogy nem tart a kihívástól.

Mint mondja, a szállón jó a hangulat, a munka pedig bárki összetart. - Van remény, csak akarni kell - mondja, biztatva ezzel sorstársait is.

Istvánnal a Metropol készített portréinterjút, a videót itt nézheti meg: