Star Wars-rajongónak tartod magad? Tesztelt a tudásod!

1944. május 14-én született George Walton Lucas Jr., aki leginkább a Star Wars és az Indiana Jones franchise létrehozásáról, valamint a Lucasfilm, a LucasArts, az Industrial Light & Magic és a THX megalapításáról ismert. George Lucas a történelem egyik legsikeresebb filmkészítője, négy Oscar-díjra jelölték.

A Star Wars univerzumának atyja, George Lucas (j). Fotó: LUCASFILM / WALT DISNEY PICTURES

Miután 1967-ben diplomázott a Dél-Kaliforniai Egyetemen, George Lucas Francis Ford Coppola filmrendezővel közösen megalapította az American Zoetrope-ot. Lucas írta és rendezte a THX 1138-at (1971-ben), az Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB című diákfilmje alapján , amely kritikus siker volt, de pénzügyi kudarc.

Következő író-rendezői munkája az American Graffiti (1973-ben) volt, amelyet a hatvanas évek elején, a kaliforniai Modestoban töltött fiatal kora inspirált, és az újonnan alapított Lucasfilm készítette. A film kritikailag és kereskedelmileg is sikeres volt, és öt Oscar- jelölést kapott, köztük a legjobb rendező volt az egyik.

George Lucas következő filmje, a Csillagok háborúja, eredeti címén a Star Wars című scinence fantasy (1977-ben) sokak számára kissé kaotikus volt, mégis hatalmas sikert. Akkoriban a legtöbb bevételt hozó film lett, mely hat Oscar-díjat nyert, és egy kulturális mozgalmat indított.

George Lucas készítette és társszerzője volt a Birodalom visszavágnak, eredeti címén The Empire Strikes Back (1980-ben) és a Jedi visszatérnek, eredeti címén Return of the Jedi (1983-ben) folytatásainak.

Steven Spielberg rendezővel létrehozta, producere és társszerzője volt az Indiana Jones-filmeknek: Az elveszett bárka rablói (1981-ben), A végzet temploma (1984-ben), Az utolsó kereszteslovag (1989-ben) és A kristálykoponya királysága (2008-ban). A következő rész eredeti címe The Dial of Destiny, melyek egyelőre nincs magyar címe és 2023-ban érkezik a hazai mozikba.

Az 1970-es és 2010-es évek között számos film és televíziós sorozatot is készült a Lucasfilmen keresztül. Az előzménytrilógia részei: Baljós árnyak (1999-ben), A klónok támadása (2002-ben) és a Sith-ek bosszúja (2005-ben).

A Disney filmstúdió 2012-ben megvásárolta az addig George Lucas 100 százalékos tulajdonában álló Lucasfilm Ltd.-t, és azzal a Star Wars-filmek jogait is. Az azt követő filmek és sorozatok így már nincsenek szoros összefüggésben George Lucas nevével. A folytatástrilógia filmjei egyébként Az ébredő Erő (2015-ben), Az utolsó Jedik (2017-ben) és a Skywalker kora (2019-ben).