Most jött a bejelentés: Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban

Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. Zelenszkij egyúttal elmondta: tartalmas és hosszú telefonbeszélgetésen van túl Donald Trump amerikai elnökkel.
A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, valamint egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében - írja a Magyar Nemzet.
Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.
– emelte ki Zelenszkij.
Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.
Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért.
– írta közösségi oldalán az ukrán elnök.
