Most jött a bejelentés: Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban

volodomir zelenszkij
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 10:45
találkozóDonald Trump
Donald Trump meghívására Washingtonba érkezik az ukrán elnök.
Bors
A szerző cikkei

Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. Zelenszkij egyúttal elmondta: tartalmas és hosszú telefonbeszélgetésen van túl Donald Trump amerikai elnökkel

Merz Receives Ukrainian President Zelensky In Berlin
Fotó: NurPhoto via AFP

A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, valamint egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében - írja a Magyar Nemzet

Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

– emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért.

– írta közösségi oldalán az ukrán elnök. 

 

