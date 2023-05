Többhavi nyugdíj ragadt a komáromi Tesco parkolójában sátrazó Magdi néni számláján

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt egy 84 éves néni hetek óta a komáromi Tesco parkolójában él, egy sátorban. A Magdi néniről szóló poszt hamar bejárta az internetet és sokan a segítségére siettek, köztük Nagy Ernő is, aki a Metropolnak elmondta, hogy a néni kezdődő demencia jeleit mutatja, így néha nehéz vele kommunikálni, de azon vannak, hogy beszerezzék az iratait, melyeket elhagyott, elintézzék neki a biztosítást és mihamarabb lakhatást szerezzenek neki. Most megkérdeztük a komáromi önkormányzatot, ők miért nem segítenek.

Magdi néni hetek óta a komáromi Tesco parkolójában lakik egy sátorban. Fotó: Facebook / Kovács Veronika

Az önkormányzat több lakhatási lehetőséget is felajánlott

Megkeresésünkre Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző elmondta, hogy már tavaly is járt Komáromban a néni.

Az önkormányzat felvette vele a kapcsolatot és ősszel el is helyeztük őt Almásfüzitőn egy munkásszállón. A telet ott töltötte a hölgy, a jó idő visszatértével azonban ő is visszajött Komáromba. Mi ekkor felkínáltunk számára elhelyezést a szociális otthonban, de ő ezzel nem szeretett volna élni. Ekkor megkerestük a Tatabányai utcai segítőket is, de arról sem akart hallani a néni

– árulta el az eset részleteit a jegyző, aki hozzátette: az önkormányzat minden segítséget felkínált a néninek, ami a rendelkezésükre áll.

Mi csak intézményben tudnánk őt elhelyezni, ám ezt a néni nem szeretné, amit persze megértünk, más lehetőség azonban jelenleg nincs, ugyanis az önkormányzati bérlakásokat csak magyar állampolgár tudja igénybe venni és azokban sincs hely jelenleg

– részletezte a jegyző. Mivel Magdi néni szlovák állampolgár és önálló lakásban szeretne élni, ahol nem zavarja őt senki, ezért az önkormányzat nem tud számára megoldást találni jelenleg.

Magdi néni ebben a sátorban él több hete a komáromi parkolóban. Fotó: Facebook / Kovács Veronika

Már a Szlovák Nagykövetségnek is írtak levelet

Magdi nénivel egyébként a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény napi rendszerességgel tartja a kapcsolatot, próbálnak segíteni a hölgynek. Az önkormányzattal továbbá felvette a kapcsolatot a Tesco Komárom Hipermarket vezetője is, hiszen a néni jelenleg az áruház magánterületén, a parkolóban él. A városi közterületfelügyelők is folyamatosan figyelnek a nénire, a városvezetés pedig már a hivatásos szervekkel is felvette a kapcsolatot,

Mindenki mindent megtesz érte, de sajnos csak ennyi lehetősége van az önkormányzatnak. Felkerestük a rendőrséget is, akiket összekötöttünk az áruház vezetőjével, a családsegítő szolgálat pedig a héten írt levelet a Szlovák Nagykövetségnek, hátha tudnak segíteni

– mondta el a jegyző. Magdi néni számára azonban nem a lakhatás az egyetlen gond: iratait is elhagyta, így személyigazolványt kellett csinálni neki, valamint elintézik a társadalombiztosítását is. Mindebben Nagy Ernő és Kovács Krisztina van a segítségére, akik már megtalálták a néni orvosát is, akihez valamikor Komáromban járt.

– Most azon vagyunk, hogy a biztosítását elintézzük, majd jövő héten elvisszük az orvosához, akinél egyébként már 10 éve nem járt. Egy komplex kivizsgálásra volna szükség. Továbbá megtaláltuk a bankszámláját is, amin rajta van a nyugdíja, melyet február óta nem tudott felvenni, de ha az iratai rendben lesznek, már ez is sikerülni fog – tájékoztatott minket az új fejleményekről Ernő.