Itt vannak a kormány legfrissebb döntései

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a kormány döntéseiről.

Fotó: Bruzák Noémi

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a kormány a jövő évi költségvetés tervezetéről tárgyalt. Elmondta, hogy május 30-án nyújtják be a költségvetést az Országgyűlésnek. Hozzátette, hogy július 7-én lehet a végszavazás. Az ország biztonságának a garantálása a fő cél, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés megőrzése, a családok biztonsága is fontos a kormány számára. A hiányt és az államadósságot is csökkenteni kell.

2,9 százalék lehet jövőre a hiány.

Elhangzott, hogy a békével, és a szankciók kivezetésével a költségvetés mozgástere jelentősen megnőne. A GDP 2 százalékával többet fordítanak majd a honvédségre jövőre. A kormány álláspontja a háborúban változatlan, a béke pártján áll – mondta a miniszter. Ferenc pápa is béke pártján áll, így a lehető legerősebb morális támogatást kapta meg Magyarország a szentatya látogatásával – ismertette a miniszter.

A kamatstopról azt mondta Gulyás Gergely, hogy a mostani nehéz helyzetben a kormány célja a pénzügyi stabilitás megőrzése volt. A kamatsop 2022-ben 80 milliárd, majd pedig további 60 milliárd forintos segítséget jelentett a családoknak. A kormány lépése 350 ezer családot véd meg, és ezt most meghosszabbítják – jelentette be.

Gulyás Gergely elmondta, ha a jegybanki alapkamat 10 százalék alá csökken, akkor fognak dönteni a kamatstop kivezetéséről, s ez nagyjából az idei év végén lehet.

A kohéziós pénzekről a miniszter elmondta, hogy mindenben meg fog felelni a kormány az uniós kohéziós források tekintetében. Egy hónap múlva tudnak számlákat küldeni Brüsszelnek – ez nem a helyreállítási alapra, hanem a hétéves uniós büdzsére vonatkozik majd. Mint mondja, a magyar baloldal ma mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország ne jusson hozzá a forrásokhoz. A Miniszterelnökség vezetője megerősítette, hogy a korrupciós ügyeket lezárták a bizottsággal, s kiemelte: a magyar baloldal akadályozza a tanárok béremelését azzal, hogy mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne kapjon uniós pénzeket.

Karácsonyék a vasútfejlesztés ellen léptek fel

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, a kormány nem hozott végleges döntést a déli körvasútról. Az önmagát zöldnek tekintő városvezetés a budapesti lakosok érdekeivel szemben azok pártjára állt, akik nem érdekeltek a tömegközlekedés fejlesztésében annak ellenére, hogy korábban még Karácsony Gergely is támogatta ezt a projektet. A miniszter szerint a fejlesztés nélkül érdemi fejlesztés nem lehet az agglomerációban.

EP-delegáció érkezik a pénzfelhasználással kapcsolatban

A miniszter egy másik kérdésre azt mondta, hogy egy sajátos helyzet, amikor a pénzügyi ellenőrzést a tolvajra bízzák. Az Európai Parlamenttől korrekt eljárásra nem számíthatunk – fogalmazott Gulyás.

Nyáron csökkenés lesz az inflációban

– Nyáron radikális gyors csökkenés lesz az inflációban – mondta kérdésre Gulyás. – Az árstopok addig maradnak, amíg ilyen magas az infláció – tette hozzá.