Brutális áremelkedés jön az Adrián: mutatjuk, hol drágul a nyaralás

Ki ne rajongana az Adriai tengerért? A gyönyörű, kék víz, a tisztaság, a - többnyire - homokos part minden nyaralni vágyót elcsábít, ráadásul számtalan kulturális program és történelmi szépség is vár ott bennünket. A magyar turisták legnépszerűbb külföldi úti célja Horvátország: számtalan honfitársunk jár ide üdülni. Sok szempont támogatja az adriai vakációt: relatíve közel van, így nem kell repülőjegyet venni. Beül az egész család a kocsiba, és már indulhatnak is. Emellett a szállások és a szolgáltatások is igen olcsónak mondhatók... Vagy legalábbis eddig annak mondhattuk őket, most azonban jön a brutális áremelkedés.

A kép illusztráció

Bár a magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja vitathatatlanul Horvátország, manapság egyre többen kezdik felfedezni, hogy az Adria más partjai bizony jelentősen olcsóbbak lehetnek. Az utóbbi időben egyre gyakrabban lehet hallani, hogy az emberek megrökönyödnek azon, milyen olcsón ki lehet hozni egy tengerparti nyaralást Albániában, Boszniában, Szlovéniában vagy éppen Montenegróban. Ezekben az országokban is gyönyörű a tenger, számtalan látványosság van, ugyanakkor sokszor töredék árat kell fizetnünk Horvátországhoz képest.

Montenegró évről évre kecsegtetőbb opciónak tűnik a magyar turisták számára: kb. 10-12 óra alatt le lehet érni, nagyon olcsók a szállások, lélegzetelállító a táj és a tenger, Kotor és Budva pedig mint történelmi város örökre lenyűgözi az oda látogatókat. Ugyanakkor sokkal olcsóbb is, mint egy horvátországi nyaralás. A Metropol ugyanis rámutatott, hogy míg Kotorban 33 eurót kell fizetnünk egy haltálért, ugyanezért az ételért Horvátországban 120 eurót kell kifizetnünk.

A nagy olcsóságnak azonban megvan a böjtje. Montenegró elsősorban a turizmusból él, a nagy olcsóság és a munkaerőhiány azonban arra kényszerítette a vendéglátósokat, hogy drasztikus emelést jelentsenek be. Mivel ugyanis kevesebb turista érkezik Montenegróba, és olcsóbbak is a termékek, ezért kevesebb a bevételük, így kevesebbet tudnak fizetni az alkalmazottaknak. Ezért aztán a legtöbb helyi nyaranta Horvátországba jár dolgozni, hiszen ott sokkal jobban megfizetik a munkavállalókat. Annak érdekében, hogy működtetni tudják a helyeiket és olyan bért kínáljanak az alkalmazottaknak, amelyért hajlandók Montenegróban dolgozni, a vendéglátósok durva áremelkedést jelentettek be.