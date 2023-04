Bekamerázta a jakuzzit a balatoni szállásadó

Súlyosan megbüntették azt a balatoni szállásadót, aki még a jakuzzit is bekamerázta, és szabályszerűen lehallgatta vendégeit - adta hírül a LikeBalaton.

A szálláshelyen két külön kamerarendszert üzemeltetettek: az első fix analóg felvevőkből állt, amelyek csak élőképet közvetítettek, a második viszont olyan IP-kamerákból, amelyek képet és hangot is rögzítettek. Az analóg rendszer kamerái a parkolót, illetve a kaputól a szállás bejáratáig terjedő sávot figyelték meg, míg az IP-kamerák a recepciót, az étkezőt, a belső udvart, valamint az épület teraszán elhelyezett jakuzzit. Ezek mozgásra aktiválódtak, ráadásul a jakuzzit figyelő kamera úgy volt beállítva, hogy alkalmas legyen a szomszédos ingatlanon tartózkodó személyek megfigyelésére is.

A szállásadó a személy- és vagyonvédelmre hivatkozott, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az analóg kamerák esetében ezt jogszerűnek is találta, mivel azok látószögébe csak az ingatlan olyan részei estek bele, ahol a szállóvendégek csupán áthaladnak, illetve ahol ténylegesen alkalmasak vagyonvédelmi célok betöltésére, mint például a parkolóban. Mivel a kamerák az utcafrontról is láthatók, így visszatartó erővel is bírnak az ingatlan területére való illetéktelen behatolással szemben.

Az IP-kamerás hangrögzítést viszont a hatóság jogellenesnek ítélte, mivel az adatkezelés az elérni kívánt céllal nem arányos, és a vendégek tájékoztatás hiányában nem is számíthattak arra, hogy a beszélgetéseiket is rögzítik. Külön kiemelték, hogy a jakuzzi használata közben intim szituációk közben is felvételek készülhettek róluk. Emiatt elrendelték az ottani, valamint az étkezőt és a belső udvart figyelő kamerák leszerelését, és hárommillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabtak az üzemeltetőkre.