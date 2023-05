„Itt együtt gurulhat a műanyag kismotor a kerekesszékkel" – mesejátszóteret kaptak a kis betegek

Színes játékok, kacskaringós meseösvény, mesebeli szereplők, állatok és csendes terápiás terek – ez fogadta péntek reggel a Bethesda Gyermekkórház Ilka utcai épületének kis betegeit, akik birtokba vették új, integrált játszóterüket. Az új mesejátszóteret Kő Boldizsár mesejátszótér tervező és csapata készítette el, figyelve arra, hogy a tér minden érzékszervre hasson, a hinták és játékok pedig kerekesszékkel is használhatók legyenek. Az új játszótér tele van csupa olyan innovatív elemmel, ami megkönnyíti a kórházban fekvő betegek életét, egy kis mosolyt és játékot csempészve a nehéz mindennapokba.

Az új játszótéren a kerekesszékes gyerekek is hintázhatnak Fotó: Nagy Zoltán

Rügykunyhóban mondják el a szülőknek a diagnózist

Kő Boldizsár művész, mesejátszótér tervező most először készített olyan játszóteret, ahol mozgássérült gyerekek is játszhatnak, így ez számára is új kihívásokat jelentett.

Úgy próbáltuk megkomponálni az egész teret, hogy egymást kevésbé zavarják a gyerekek és közösen is játszhassanak. Azért van annyi ösvény például, hogy itt a műanyag kismotor együtt gurulhasson a kerekesszékkel

– árulta el a Borsnak a művész, aki most először hozott létre kültéri, fűthető irodákat egy játszótéren. Az úgy nevezett rügykunyhók azt a célt szolgálják, hogy itt a zöldben, a játékok ölelésében is lehessen terápiákat tartani akár télen is, hiszen jól szigetelt, fűthető kis házakról van szó.

– Ez egy nagyon szép elgondolás volt az itt dolgozók részéről, hogy például az olyan drámai pillanatokat, mint amikor egy szülőnek elmondják, hogy beteg a gyermeke, azt egy ilyen kis rügykunyhóban tehessék meg, ahol virágoznak a fák körülöttük és csicseregnek a madarak. Így talán kevésbé érzi azt a szülő, hogy összedőlt a világ, és a természet közelsége az életigenlés érzését adja. De ugyanúgy használható a rügykunyhó terápiás foglalkozásra is – mesélt Kő Boldizsár a különleges kisházakról, melyekből egyelőre kettőt hoztak létre a játszótéren.

Kő Boldizsár és csapata tervezte és hozta létre a Bethesda új mesejátszóterét Fotó: Nagy Zoltán

A mesevilág gyógyító erejére a kórházban fekvőknek van a legnagyobb szüksége

A varázslatos mesejátszóteret Kő Boldizsár és csapata egyedileg tervezte és alakította ki a beteg gyerekek számára, megoldást találva a szakemberek igényeire is. A mesék a gyógyító erőt sugallják, miközben a kerekesszékes gyerekek számára is elérhető a meseösvény és számos játék. A csodálatos játszótér azoknak az Ilka utcai épületben hosszan gyógyuló betegeknek lett megálmodva, akiknek szükségük van rá, hogy a kórházi környezetből ki tudjanak szakadni és együtt tudjanak játszani társaikkal és családjukkal egy ingergazdag helyen, mégis biztonságban.

– Nem volt könnyű dolguk a szakembereknek, hogy összehozzák a sokféle igényt és egyszerre nyújtsanak fejlesztési lehetőséget a kerekesszékes rehabilitált gyermekeknek, a figyelemzavarral, vagy épp evési zavarral küzdő kis betegeknek és ingert biztosítsanak azoknak is, akiknek hónapokig otthonuk a kórház. A családbarát szemléletünkből fakad, hogy minden részletnek óriási jelentősége van, amivel a családok életét segítjük. Ilyen ez a játszótér is – hangsúlyozta Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Együtt vágták át a gyerekek a szalagot Dr. Latorcai Csaba János területfejlesztési miniszterhelyettessel és Hornung Ágnessel, a családokért felelős államtitkárral Fotó: Kaltenecker Kristóf