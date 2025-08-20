Elkezdődött a STRAND Fesztivál, Ördög Nóra is elment bulizni

A STRAND Fesztivál nulladik napja máris tele van emberekkel, akik nagyon jól érzik magukat Zamárdiban, hiszen fantasztikus helyen élvezhetik a jó zenéket, remek társaságot és a rengeteg élményt, ami rájuk vár – nem csoda, hogy még az ország egyik legsikeresebb műsorvezetője, Ördög Nóra is ellátogatott az eseményre – íme az első képek:
