Elkezdődött a STRAND Fesztivál, Ördög Nóra is elment bulizni

Strand Fesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 20:29
fesztiválZamárdi
Már elkezdődött a buli Zamárdiban.

A STRAND Fesztivál nulladik napja máris tele van emberekkel, akik nagyon jól érzik magukat Zamárdiban, hiszen fantasztikus helyen élvezhetik a jó zenéket, remek társaságot és a rengeteg élményt, ami rájuk vár – nem csoda, hogy még az ország egyik legsikeresebb műsorvezetője, Ördög Nóra is ellátogatott az eseményre – íme az első képek:

Zamárdi strandfsztivál 2025
Fotó: Bors
Zamárdi strandfsztivál 2025
Fotó: Bors
Zamárdi strandfsztivál 2025
Fotó: Bors
Zamárdi strandfsztivál 2025
Fotó: Bors
Zamárdi strandfsztivál 2025
Fotó: Bors
Zamárdi strandfsztivál 2025
Fotó: Bors
Zamárdi strandfsztivál 2025
Fotó: Bors

 

 

