Ünnepel Szarvas: száz éves lett Margit néni, a mindig fitt, 104 éves Laci bácsi felesége

Amint arról a Bors korábban már beszámolt: kalandos úton, az első találkozás után sok év elteltével talált egymásra a szarvasi Papp Laci bácsi és Dankó Margit néni. Először levelezni kezdtek, majd rövidesen randevúra és esküvőre is sor került. Azóta pedig hatalmas rajongótáborra tettek szert a TikTokon is, akiket Lázár Zsolt evangélikus esperes mutatott be a nagyközönségnek. A szépkorú házaspár életbölcsességével és kedves kisugárzásával ragadta magával az internetezőket.

Laci bácsi és Margit néni boldog házasságban élnek Fotó: TikTok

Pappné Dankó Margit - Margit néni - pedig éppen április 27-én tölti be a 100. életévét, a TikTok követők pedig születésnapi jókívánsággal árasztották el.

Isten éltesse drága Margit néni

- üzente Marika.

"Jó isten adjon még sok boldog évet egészségben" - írta Mária.

Példaértékű az ilyen szépkorú, jó magyar emberek élete, Az élethez való viszonyuk! Ölelem őket s jó egészséget kívánok nekik, szívből. Az Isten áldja!

- üzente egy férfi.

"Drága Margit néni! A jò Isten éltesse, adjon sok sok lelki-testi erőt, jò egészséget! Önből árad a derű és az életöröm, még ragyogjon sokáig" - írta egy másik TikTok felhasználó.

A Jóisten adjon neki erőt és egészséget ! Nagyon boldog születésnapot

- üzente Daniella.

Margit 1939-ben Fotó: TikTok

Elárulták a hosszú élet titkát is

Papp Laci bácsi a csatornán azt is elmesélte, hogy minek köszönhetik, hogy ilyen szép kort megéltek.

Nagyon fontos az, hogy meglegyen a mindennapi testedzés. Én 104 évesen is minden reggel 100 spiccet és 10 guggolást csinálok. És ami a legfontosabb: imádkozunk. Mi anélkül a Margitkámmal nem ébrednénk föl

– mesélte a TikTok közönségének Laci bácsi, Margit néni pedig elmondta, hogy mit szóltak a barátnői, mikor közölte velük, hogy Lacihoz, egy tanítóhoz szeretne férjhez menni.

Olyan barátnőim voltak, azt mondták, ha a tanítóhoz, egy ilyen szegény emberhez fogsz férjhez menni, akkor nem leszünk a barátnőid. Úgyhogy akár milyen szegény volt a tanító, mert nagyon kis fizetése volt, végül mégis tanítóhoz mentem férjhez; ott is hagytak a barátnőim. Menjetek, szórakozzatok, én nekem nem az volt a fontos. Meg voltam fenyegetve és tényleg megtették, hogy otthagytak

- emlékezett vissza Margit néni.