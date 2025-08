Aggasztó jóslatot tett a volt amerikai elnökről az élő Nostradamus

Athos Salomé, akit sokan az élő Nostradamusként is emlegetnek jóslatai pontossága miatt, egy „hirtelen orvosi vészhelyzetet” lát Joe Biden jövőjében. Azt is elárulta, mikor következhet ez be.

Rémisztő jóslat jelent meg Joe Biden egészségi állapotáról Fotó: AFP

Az élő Nostradamus aggasztó jóslata Joe Bidenről

Athos Salomé újabb jóslatát osztotta meg, amely idén, vagy 2026-ban válhat valóra.

Egy hirtelen orvosi vészhelyzetet látok Biden esetében, talán még ebben a félévben, vagy legkésőbb 2026-ban. Egy olyan helyzetet, amely azonnali kórházi ellátást igényel, mozgósítja a csapatát, és jelentős hatással lesz a médiára és a nemzetközi szövetségesek bizalmára

– nyilatkozta Salomé az Expressnek.

Az élő Nostradamus nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy a kórházi kezelés csontproblémák miatt válik szükségessé, mint például törések vagy csigolyák összeomlása, amelyek gyakoriak az ilyen típusú rák előrehaladott stádiumában – de akár szívinfarktus is előfordulhat.

A brazil jós elárulta: talán kevesebb mint két hónapon belül bekövetkezik a vészhelyzet.

Amikor a demokrata politikus először beszélt a sajtó előtt a rákdiagnózisáról, azt mondta, jól érzi magát, és arra számít, hogy le fogja győzni a betegséget.

Rákját a Gleason-pontszám alapján 9-es osztályba sorolták, ami magas fokozatú besorolást jelent, mivel a rákos sejtek gyorsan terjedhetnek.