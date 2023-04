Dobos Attila utolsó menyasszonya: Nekem ő marad az egyetlen szerelmem

Csütörtökön lenne 82 éves Dobos Attila táncdalénekes, zeneszerző, aki tavaly év elején hosszú betegség után hunyt el. Szerelme, Erzsó a mai napig nehezen éli meg a mindennapokat hiánya miatt.

– Sajnos húsvét óta beteg vagyok, gyengének érzem magamat, de lassan felépülök most már belőle. Nemsokára itt van Attila születésnapja, és szeretnék méltóképpen megemlékezni róla – kezdte Erzsó és azt is elmondta, hogy elkezdett egy könyvet írni elhunyt kedveséről, ami főként rövid, ám boldog közös életükről, mindennapjaikról szól.

Nekem Attila marad az egyetlen szerelmem, őt tekintem a férjemnek. Senki nem tudná helyettesíteni, de nem is érdekelne más. Örülök annak, hogy részese lehettem az életének, és igyekszem minden korábbi vágyát megvalósítani

– jelentette ki határozottan az egyébként énekesnő Erzsó. Mint mesélte, egykori zeneszerző barátai is sokszor keresik, hogy Attilára emlékezzenek vele együtt és azt is elmondta a Borsnak, bár sajnálja mennyire kevés idő jutott nekik, de az viszont örömmel tölti el, hogy ezt boldogságban élték meg.

Rövid, de boldog szerelem volt az övék Fotó: TV2

Halála után ment hozzá szerelméhez

Hatvaniné Erzsó még tavaly osztotta meg a Borssal az örömhírt, hogy megkapták az utólagos lelkészi áldást, mint férj és feleség.

– Nagyon boldog vagyok, hogy teljesíthettem az én drágám végakaratát és egybekelhettünk, még ha sajnos ő már nem is lehetett velem. Örülök neki, hogy ezeket a felvételeket elkészítettem, mintha tudtam volna, hogy jók lesznek valamire. A lányom is nagyon boldog volt, hogy megkaptuk ezt az esélyt, és nagyon hálás vagyok a lelkész úrnak a segítségért. Nem is találok szavakat a meghatottságtól – mesélte tavaly nyáron boldogan Erzsó, hogy végül bizonyítani tudta egymásnak tett ígéretüket.