„Anyu, annyira dobog a szívem, hogy muszáj megállnom" – nyitott szívműtét vár a 14 éves Ricsire

A családot jótékonysági eseményekkel és közvetlen átutalással is lehet támogatni. A szülők kérése, hogy a segíteni szándékozók banki átutalás esetén közleménybe írják be, hogy „Ricsi gyógyulására". A család minden segítségnek és támogatásnak örül, ami közelebb viszi őket a megfelelő körülmények megteremtéséhez. Segítsen ön is Ricsinek és családjának, hogy újra az önfeledt tinédzserek mindennapjait élhesse.