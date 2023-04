Kiderült: ezek az Ötöslottó történetében legtöbbször kihúzott számok

Már 4,575 milliárd forinttal kecsegtet Magyarország legnépszerűbb és legismertebb lottójátéka, az Ötöslottó. A jackpot hetek óta lázban tartja a hazai lakosságot, a Szerencsejáték Zrt. számításai szerint az eltelt félévben több mint 30%-kal nőtt a lottózási kedv, és nem csak többen, hanem többet is játszanak, hiszen a halmozódás első hetéhez viszonyítva mintegy 50%-kal több alapjáték vesz részt a sorsoláson.

Az Ötöslottó iránti érdeklődés a nyeremény értékének emelkedésével párhuzamosan a határon túli játékosok körében is megnőtt. Az egyik szegedi értékesítőhely beszámolója szerint a külföldi vásárlók száma hétvégéhez közeledve megemelkedik, az Ötöslottó szelvényük mellett jellemzően sorsjegyet vesznek, valamint az Eurojackpoton is próbára teszik szerencséjüket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határhoz közeli lottózóinak beszámolója szerint 3 milliárd forintos halmozódásnál láthatóan élénkül a határon túli szerencsevadászok játékkedve, Hajdú-Bihar megyében viszont már 2 milliárd forintos jackpotnál is többen ikszelnek. Ezzel szemben Nógrád megyében stagnál a külföldi vásárlók száma, a halmozódás összege azonban őket sem hagyja hidegen, az értékesítők elmondása szerint bár többen nem, de többet játszanak, a lottószelvény mellett pedig sorsjeggyel is keresik Fortuna kegyeit.

Bár az Ötöslottó történetében a legtöbbször kihúzott számok között találjuk az 1-est és 29-est, a mostani halmozódás során egyszer sem került ki nyerőszámként a sorsológömbből, ahogy a szerencsével társított 7-es szám se. A 26 telitalálat mentes hét alatt azonban továbbra is vezet a 32-es szám, amelyet már hatszor is kisorsoltak.