Halálos tömegbaleset Lajosmizsénél: összeroncsolódott fülke foglya lett az erdélyi sofőr

Alig telt el pár hét, és ismét horrorisztikus tömegbaleset történt Magyarországon, ezúttal az M5-ös autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Lajosmizse térségében. A tragédiával végződő sorozatos karambol jó látási viszonyok között, tiszta időben következett be, a vétkes vezetőt rutinos sofőrnek ismerték. Ezért is érthetetlen mindaz, ami történt. Egy román rendszámú kamion későn észlelhette az előtte lévő torlódást, és belerohant az ott veszteglő bolgár teherautóba, majd egy külföldi rendszámú kisbusznak is nekiment.

A férfit megpróbálták megmenteni, de sajnos életét vesztette Fotó: Tények

Nem vette észre az araszoló kocsisort

A baleset előzményéhez tartozik, hogy a mizsei szakaszon éppen az aszfaltot javították, a munkálatokat azonban már jó előre lassító táblákkal jelezték a munkások. A csökkentett sebesség miatt torlódott fel a kocsisor, ebbe rohant bele a kovásznai illetőségű kamion, sofőrje vélhetően későn vette csak észre az előtte araszoló sort. A kisbuszban mindenki megúszta a balesetet, míg a vétlen bolgár kamionos könnyebben sérült.

A tömegbalesetet kiváltó erdélyi teherautó betonelemeket szállított, amik az ütközés erejétől a sofőr felé csúsztak, végül pedig le is szakították az egész vezetőfülkét.

A vezető így a fülke foglyává vált, onnan csak a Katasztrófavédelem munkatársai tudták kiszabadítani. Bár a helyszínre azonnal kiérkeztek a mentősök és a tűzoltók is, a férfi életét már nem lehetett megmenteni, információink szerint azonnal meghalt.

Évtizedek óta kamionozott

Az elhunyt sofőr magyar volt, Erdélyben élt, már évtizedek óta kamionosként dolgozott. Munkatársai és a kollégái megbízható, precíz embernek ismerték, és egybehangzóan állítják, hogy soha nem vezetett felelőtlenül:

Székely, magyar ember volt, nemsokára nyugdíjas lett volna, évtizedeken keresztül vezetett kamiont, és teljes mértékben felelősségteljesen, komolyan vette a munkáját. Nem száguldozott, nem telefonozott vezetés közben. Szörnyű dolog, ami vele történt

– szögezte le az egyik korábbi munkatársa.

Szörnyű balesetek hétvégéje

Az elmúlt napokban nem ez volt az egyetlen tömegbaleset, március 31-én pénteken az ország több autópályáján is egymásba rohantak a kocsik: az M1-es autópályán három kocsi és egy kisbusz csattant, a kisbusz kis égett; az M3-as autópályán öt autó ütközött össze, míg az M5-ösön két kocsi és egy kisteherautó rohant egymásba.