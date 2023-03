„Azt hittük, rengeteg lesz a halott” - hihetetlen részleteket árult el az M1-es tömegbalesetnél segédkező autómentős

Mint megírtuk, szombaton kora délután hatalmas tömegbaleset történt az M1-es autópálya Budapestről Győr felé vezető oldalán. A 26-os kilométerkőnél, Herceghalom közelében összesen 5 kamion és 37 személyautó ütközött, utóbbi közül 19 jármű kiégett. A hatalmas balesetben 39 személy, köztük 10 gyermek sérült meg. A rendőrség később azt közölte, hogy az egyik kiégett autóroncs alatt egy holttestet találtak, az áldozat egy 44 éves férfi.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Lakatos Péter

Amikor megláttuk a roncsokat egymásra néztünk a kollégáimmal, mindannyian azt hittük, rengeteg lesz a halott. Voltak olyan autók, amikből semmi nem maradt, azokból lehetetlen lett volna élve kimászni. Óriási szerencse, hogy ezeket a járműveket a vezetőik, utasaik még az előtt el tudták hagyni, hogy újabb autók csapódtak volna beléjük

– mondta a műszaki mentésében részt vevő autómentős, Szász Dávid. A rutinos műszaki mentő a baleset helyszínét látva arra számított, alig lesznek túlélők. – Azok a személyautók, amikbe kamionok csapódtak, mintha egy présbe kerültek volna. Rengeteg balesetet, tragédiát láttam már, de ilyet még soha, horror volt a látvány.

—Nagy szerencse, hogy mi valamennyivel előbb haladtunk el ott, hátul ült a babánk is. Hirtelen pár méterre csökkent a látótávolság. Figyel az ember, de ha akkor valaki satufékezik előttem, valószínűleg reagálás nélkül mentem volna bele a nulla látótávolság miatt. Az a baj, hogy ha a porban hirtelen lassítanak, a mögöttük 90-nel haladó is simán beleszalad, valószínűnek tartom, most is ez történt – mondta egy sofőr.