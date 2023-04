Fekete nap: két tömegbaleset két autópályán: "Azon csodálkoztam volna, ha egy baleset sincs!"

Nem mindenkinek hozott ünnepi hangulatot a húsvéthétfő, az utakon ugyanis igazi fekete napot jelentett: majdnem egy időben két tömegbaleset is történt, két különböző autópályán.

Az M1-esen kilométeres sor alakult ki, beállt az egész autópálya Fotó: olvasói fotó / Kemma

Először délelőtt történt egy brutális baleset az M1-es autópályán, fél tizenegy körül: a 18-as kilométerszelvénynél, ott hét autó rohant egymásba. Információink szerint a baleset nem a belső sávon történt, de lapunk egy arra járó szemtanúja csak azt látta, hogy a kocsisor iszonyatos méretekre duzzadt:

Amikor belefutottunk, már egy gigantikus sor végére érkeztünk meg, éppen a rokonokhoz igyekeztünk. Pedig időben nem sokkal előttünk történt, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsan beállt az egész pálya

– mesélte a férfi, aki hozzátette, hogy amúgy is zsúfolt volt az autópálya:

– Olyan tömött volt a sor, hogy valósággal vonatoztak az emberek az úton, azon csodálkoztam volna, hogyha egy baleset sincs. Mondjuk ez csúnyábbnak hangzott, mint ami valójában volt, ahogy láttuk, az utolsónak érkező autók éppenhogy belerohantak az előttük haladóba – mesélte.

A rendőrség közleménye is alátámasztja ezt, ugyanis elmondták. csodával határos módon senki nem sérült meg:

– A fővárosból kifelé vezető oldalon hét személygépkocsi ütközött össze. Az elsődleges adatok szerint a balesetben senki nem sérült meg – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Nem sokkal ezután, fél kettő körül az M3-as autópályán is bekövetkezett a baj: a gyöngyösi tűzoltókat egy hármas karambolhoz riasztották:

– Három személyautó ütközött az M3-as autópálya 62-es kilométerénél, a főváros felé vezető oldalon. Műszaki mentés céljából a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. A mentők is a helyszínen vannak – közölte a Katasztrófavédelem. Egy arra autózó azt is elmondta, hogy egyszerre több mentő is a helyszínre sietett.

Még helikoptert is láttunk, de nem tudjuk, hogy az odafelé ment e, mert mi a a nagyjából több kilométeres dugóban ácsorogtunk

– mesélte.