Tömegbaleset az M1-esen: tiszta vizet öntött a pohárba a szakember

Egy hatalmas porviharban kerültek bajba az autósok szombaton az M1-es autópályán, aminek következtében 37 személygépjármű és öt kamion csapódott egymásnak. Az internetre felkerült videókon látszik, hogy a sofőrök nagy része nem megfelelően választotta meg sebességét, annak ellenére, hogy a látási viszonyok romlottak. A Metropolnak Székely Gyula vezetéstechnikai szakember mondta el, hogy mi kellett volna a baleset megelőzéséhez.

A balesetben 19 jármű kiégett és 26 ember sérült meg Fotó: BRFK

A szakértő már délelőtt látta a porvihart az M1-esen

Az internetre számos videó került fel a balesetről, amelyeket kamionok és személygépkocsik fedélzeti kamerája rögzített. A felvételeken jól látható, hogy sokan lassítás nélkül hajtottak bele a hatalmas porviharba, annak ellenére, hogy szinte semmit sem lehetett látni. Néhány felvétel azt is bizonyítja, hogy az autópályán a baleset előtti órákban szinte senki sem tartotta be a megfelelő követési távolságot, pedig már akkor is látni lehetett, hogy veszélyes a útszakaszon haladni. Székely Gyula vezetéstechnikai szakember a baleset napján délelőtt éppen az M1-esen haladt, és már akkor látta, hogy nagy lesz a baj.

Én aznap délelőtt, fél 10-kor pontosan ezen a ponton haladtam át. Én visszavettem 60-70 km/h-ra a sebességet, a többi autós pedig úgy ment el mellettem, mintha álltam volna és nem is értettem, hogy ők, hogyhogy nem látják a veszélyt

– nyilatkozta a szakember a Metropolnak, aki kiemelte, hogy ilyen esetekben semmilyen agresszivitásnak nincs helye. Az autósok közös célja, hogy átjussanak a veszélyes szakaszon.

„Én lassan mentem ezen a 3-4 km-es szakaszon, de toltak minden irányból, mert én voltam a leglassabb, illetve azok, akik mögöttem jöttek. Ők is belátták végül, hogy ha alig látunk, akkor ne rohanjunk. Nem találtunk rá magyarázatot, hogy hova rohan a többi autós, ha ennyire rosszak a látási viszonyok. Majd órákkal később meg is történt a baj, ami előre látható volt" – mondta el Székely Gyula.

Öt kamion és 37 személygépkocsi ütközött össze az M1-es autópályán Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Lakatos Péter

A követési távolság hiánya is közrejátszhatott

A szakember szerint a magyar közlekedési morálra jellemző, hogy nem megfelelően választják meg a sebességet a sofőrök, valamint a követési távolságot sem tartják be minden esetben. Egy ilyen környezeti elem pedig, mint a porvihar arra is figyelmezteti a járművezetőt, hogy aszerint közlekedjen, hogy tudatában van teljes féktávolságával.

Ahogy növekszik a sebesség, a fékút négyzetes arányban nő. Tehát nem úgy van, hogy ha 50-el megyek és megállok mondjuk 14 méteren, akkor majd ha 100-al megyek ennek a duplája lesz a féktávolság. Azzal kell számolni, hogy legalább kettő másodperc követési távolság kell ahhoz, hogy biztonságosan meg tudjunk állni, ha az út - és látási viszonyok tökéletesek

– részletezte Székely Gyula a Metropolnak, aki kiemelte azt is, hogy az autósok időkényszerben vannak és állandóan sietnek.

A követési távolságon kívül fontos, hogy tisztában legyünk a teljes féktávolsággal is a megfelelő sebesség megválasztásakor. Annak az autónak, amely 100 km/h sebességgel halad – a veszély észlelésével, és a reakcióidővel együtt – 98-122 méter a teljes féktávolsága. Ugyanez a távolság 50 km/h-val 35-41 méter, 110-el pedig már 113-143 méter is lehet, ami több, mint egy focipálya teljes hossza. Ha ezeket a számokat vesszük figyelembe, nagyon fontos, hogy időben reagáljunk és megfelelően válasszuk meg a sebességet. Természetesen minél újabb az autónk, annál modernebb fékezést elősegítő eszközökkel rendelkezik, így megállni is könnyebb és gyorsabb vele.

„A körülményeket nehezen veszi a mai modern ember. Ugyanúgy megyünk az autónkkal, ha esik, ha fúj, vagy akár ilyen porviharban is. Egyszerűen nem csökkentik az emberek a tempót, mert állandó időkényszerben vannak a telefon és a GPS miatt is részben. Nem figyelünk se az előttünk, se a mögöttünk haladókra. Amikor pedig megtörténik a baj és vészfékezni kell, akkor már nem biztos, hogy van elég helyünk megállni, mert az előttünk haladó is ugyanazt a hibáét követte el, mint mi" - tette hozzá a vezetéstechnikai szakember.

Több autó is szénné égett a tömegbalesetben Herceghalomnál Fotó: BRFK

A látási viszonyokhoz illő sebesség az egyik kulcs

„Aki nem volt érintett még balesetben, és nem volt a családjában vagy ismerősi körében sem komolyabb autós baleset, az csak az autójára fókuszál vezetés közben és azt hiszi, hogy sérthetetlen. Imádja, hogy lehet haladni a pályán, és nyomja ezerrel a gázt, aztán jön egy ilyen helyzet, és csak nézünk, mint a moziban, hogy hogy történhetett meg egy ilyen baleset. Hát úgy, hogy sok ember nem vette észre azt a veszélyt, ami a napnál is világosabb volt és nem csökkentette a sebességét ezen a szakaszon a sofőrök nagy része" - árulta el Székely Gyula, aki a szemtanúja is volt annak Győr felé közlekedve, hogy aznap milyen módon közlekedtek az autósok az M1-esen.

A tömegbalesetben kamionok is érintettek voltak

„A kamionsofőrökről azt gondoljuk, hogy vérprofi mindegyik és tudja, hogy mit kell tenni ilyen helyzetben, de a tömegével ő sem tud mit kezdeni. Csodák nincsenek: egy kamion 90-ről nem tud úgy megállni, mint egy átlag személygépkocsi, neki is van egy lassulási érték. Én is láttam a videót, szerintem nulla volt az esélye ennek a kamionnak, ekkora tempóval, hogy időben megálljon" - árulta el a videóval kapcsolatban a szakember, aki elmondta, hogy a porvihar már egy kilométerrel korábban is látható volt, így át kellett volna gondolnia az autósoknak a sebesség csökkentését.

Székely Gyula szerint a közlekedési szabályok betartása és a józan paraszti gondolkodás lenne a fontos: hogy ha nem látom magam előtt az utat elég hosszan, akkor vegyem vissza a sebességet.

Hihetetlen, hogy Magyarországon, fényes nappal egy porvihar keretében ilyen baleset előfordulhat. Tanúságai vannak, az biztos. Lesz, aki el fog gondolkodni ezek után, hiszen sokaknak hitelre vett, biztosított autója égett szénné, szerettei sérültek meg

– tette hozzá a szakember, aki kiemelte, hogy kész csoda, hogy csak egy halálos áldozata lett a szerencsétlenségnek.