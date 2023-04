Ezentúl mindig lesznek akciós élelmiszerek: itt az összes tudnivaló a bevezetésről

A kormány célja, hogy idén decemberre egyszámjegyű legyen a drágulás, így június 30-ig maradnak az árstopok. Ezen felül a kormány átvállalja a mezőgazdasági öntözés költségeit. Döntött a kormány arról is, hogy mikrovállalkozások esetében az átlagfogyasztás feletti áramfogyasztását a lakossági piaci árakhoz igazítják, mindez azt jelenti hogy egy kilowatt ára 70 forint lesz - jelentette be Gulyás Gergely a minap. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt, hogy ameddig háború lesz, addig marad a magas infláció, ám a kormány meghozta az inflációellenes lépéseit, és ezeknek már van hatása, mivel január óta csökken az infláció. Nincs pardon a trükközésre - mondta Szentkirályi, majd hozzátette: mindenkinek az előírt mennyiségű készletet biztosítania kell az árstopos termékekből. Amíg maradnak az árstopok, addig a hatóságok folyamatosan ellenőrizni fognak. Az is elhangzott a múlt heti kormányinfón, hogy online árfigyelő rendszer működik, és ahol szabálytalanságot látnak, ott lépni fognak az illetékes szervek.